Halıya sarılmış halde denizde bulunmuştu: Sedef Güler cinayetinde 2 kişi adliyede

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 24 yaşındaki Sedef Güler'in cansız bedeninin denizde, halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Büyükçekmece'de denizde, halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in ölümüne ilişkin gelişmeler sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 8 Haziran'da cinayete ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Fırat B. ve Onur Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

UYUŞTURUCU SATMAKTAN HAPİS VERİLMİŞ

Bu arada, polisin olaya karıştığını belirlediği Y.G. aranırken, zanlının "uyuşturucu madde satmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

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Mimarsinan Merkez Mahallesi'nde 7 Haziran'da, balıkçılar, sabah saatlerinde denize atılmış bir halı buldu. Halının içinde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi denizden çıkardı. Ayaklarına ağırlık bağlandığı belirlenen ceset, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, yaptığı inceleme sonucu 24 yaşında ve yeni öldürüldüğü tespit edilen cesedin Sedef Güler adlı kadına ait olduğunu tespit etti. Bu gelişme üzerine Sedef Güler'in cep telefonu kayıtlarından genç kadınla son görüşen kişiler tespit edildi. Çevrede bulunan tüm güvenlik kameraları da inceleme altına alındı.

12 SAAT ÖNCE KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ

Yapılan inceleme sonucu, kadının cesedinin bulunmasından yaklaşık 12 saat önce Sedef Güler'in ailesinin Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi.

Polis, yaptığı çalışmalar sonucu olayla ilgili olarak 3 kişinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerden F.B. ve Y.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen şüpheliler olayla ilgili sorguya alındı. Olayla bağlantısı tespit edilen bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.