Halk, ABD üslerini reddetti

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD’nin askeri varlığını yeniden artırdığı Latin Amerika’daki kilit müttefiklerinden Ekvador’da halk, sağcı Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın ülkedeki askeri üsleri yabancılara açma planını reddetti. Ekvadorluluar, Noboa hükümetinin anayasanın tekrar yazılması planı da dâhil 4 maddenin hepsine açık ara “hayır” yanıtı verdi.

Pazar günü düzenlenen referandumda seçmenlerin üçte ikisi, yabancı askerin ülkedeki üslere geri dönmesini reddetti.

Referandum sonuçları, ABD ve diğer ülkelerle ile işbirliği yapmanın organize suçla mücadele için vazgeçilmez olduğunu savunan Noboa için büyük bir darbe oldu. Yenilgiyi kabul eden Noboa, “Ekvador halkının iradesine saygı duyuyoruz” dedi. ABD, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve 1999-2009 arasında Ekvador’un Pasifik Okyanusu kıyısındaki Manta’da bir hava üssü kurmuş, ancak 2009’da solcu eski Devlet Başkanı Rafael Correa döneminde üs kapatılmıştı. Referandumda ayrıca hükümete daha sert güvenlik politikalarını uygulama fırsatı vermesi için, ülkenin anayasasını yeniden yazmakla görevli bir meclis kurulması yönünde oylama yapıldı. Muhalifler, bunun güvenlik ile yoksulların eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşımı gibi sorunları çözmeyeceğini belirtirken bu değişikliğin, yasama ve yargının yürütme üzerindeki denetimini de azaltacağını savunuyordu. Seçmenlere ayrıca siyasi partilere sağlanan kamu fonlarının kesilip kesilmemesi ve Ulusal Meclis'teki milletvekili sayısının 151'den 73'e düşürülmesi gerekip gerekmediği soruldu. Tüm dört oylamadan da büyük oranda “hayır” yanıtı çıktı. Noboa, bu önlemlerin aşırı hükümet harcamalarını kısmak için gerekli olduğunu söylerken, muhalifler bunun özellikle siyasi kampanyalar için kaynakların kıt olduğu düşük gelirli topluluklarda siyasi temsili kısıtlayabileceğini belirtiyordu.