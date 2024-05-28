Halk adalet sistemine güvenmiyor

Haber Merkezi

Türkiye’de adalet sistemine olan güven her geçen gün eriyor. AYM kararları peş peşe çiğnenirken AİHM kararları tanınmıyor.

Gezi Parkı Davası’ndan Kobane’ye, Sinan Ateş cinayetinden 1 Mayıs’ta Saraçhane’de Anayasal yürüyüş hakkı engellenen eylemcilere dek hemen her k kesim yargı sopasıyla cezalandırılıyor. Asal Araştırma, adalet sistemine duyulan güven ile ilgili 26 ilde gerçekleştirilen anketin sonuçlarını yayımladı. Verilere göre, katılımcıların yüzde 67.7’si adalet sistemine güvenmediğini söyledi.

Asal Araştırma, Türkiye’deki adalet sistemine ilişkin vatandaş görüşlerinin yer aldığı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Nisan 2024’te 26 ilde gerçekleştirilen ankete, 2 bin kişi katıldı. Katılımcılara “Türkiye’deki adalet sistemine güveniyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde yalnızca dörtte biri ‘Evet güveniyorum’ dedi. Katılımcıların yüzde altmış yedisini kapsayan büyük bir çoğunluk ise ‘Hayır güvenmiyorum’ yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 7.8’i ise ‘fikrim yok/cevap yok’ yanıtını verdi.