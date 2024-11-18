Halk alamadı, pazarcının satışı düştü

Adana’nın Kozan ilçesi Bucak köyünde mandalina ve hurma bahçesi kiralayarak alım satımını yapan pazar esnafı İbrahim Savrun, satışların bu yıl düşük olduğunu ifade etti. İbrahim Savrun, şöyle konuştu:

"Şu an bizi 25 lira zar zor kurtarıyor. Emeğimizin karşılığını çıkarmaya çalışıyoruz. Geçen sene bundan çok çok iyiydi. Bu sene şartlar, ekonomi, yani işçi maliyetleri, yakıtımız, anlatamadığım bir sürü şeyler. Eskiden rahat 4-5 kilo alıyorlar da şu an bir kilo, iki kilo insanlar fazla da evine bir şey alamıyor."