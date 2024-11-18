Halk alamadı, pazarcının satışı düştü
Kaynak: ANKA
Adana’nın Kozan ilçesi Bucak köyünde mandalina ve hurma bahçesi kiralayarak alım satımını yapan pazar esnafı İbrahim Savrun, satışların bu yıl düşük olduğunu ifade etti. İbrahim Savrun, şöyle konuştu:
"Şu an bizi 25 lira zar zor kurtarıyor. Emeğimizin karşılığını çıkarmaya çalışıyoruz. Geçen sene bundan çok çok iyiydi. Bu sene şartlar, ekonomi, yani işçi maliyetleri, yakıtımız, anlatamadığım bir sürü şeyler. Eskiden rahat 4-5 kilo alıyorlar da şu an bir kilo, iki kilo insanlar fazla da evine bir şey alamıyor."