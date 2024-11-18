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Halk alamadı, pazarcının satışı düştü

Ekonomi
  • 18.11.2024 05:00
  • Giriş: 18.11.2024 05:00
  • Güncelleme: 18.11.2024 05:00
Kaynak: ANKA
Halk alamadı, pazarcının satışı düştü
Fotoğraf: İHA

Adana’nın Kozan ilçesi Bucak köyünde mandalina ve hurma bahçesi kiralayarak alım satımını yapan pazar esnafı İbrahim Savrun, satışların bu yıl düşük olduğunu ifade etti. İbrahim Savrun, şöyle konuştu:

"Şu an bizi 25 lira zar zor kurtarıyor. Emeğimizin karşılığını çıkarmaya çalışıyoruz. Geçen sene bundan çok çok iyiydi. Bu sene şartlar, ekonomi, yani işçi maliyetleri, yakıtımız, anlatamadığım bir sürü şeyler. Eskiden rahat 4-5 kilo alıyorlar da şu an bir kilo, iki kilo insanlar fazla da evine bir şey alamıyor."

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