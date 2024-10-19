Halk, baraj gölüne GES istemiyor

HABER MERKEZİ

CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Manavgat Oymapınar Baraj Gölü’ne yüzer Güneş Enerjisi Santralı (GES) yapılma projesini TBMM gündemine taşıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde özetle şu sorular yöneltildi:

‘‘GES’in doğal yaşama, çevreye ve insan yaşamına zararları bakanlığınız tarafından araştırılmış mıdır? GES’in yapımı ve işletmesi esnasında ve kullanılacak materyallerden kaynaklı baraj suyunda oluşacak kirliliğe dair bilimsel araştırmalar var mıdır? Bölge halkı ve STK’lerin görüşleri dikkate alınacak mıdır?’’