Halk bayrama borç içinde giriyor: "5 İstanbulludan 1'i elde ettiği gelirle geçinemiyor"

İPA Başkanı Buğra Gökce, "İstanbul Mayıs ayı verilerine göre yaklaşık her 5 İstanbulludan biri elde ettiği gelirle geçinemediği için borçlanıyor. Artan hayat pahalılığı, derinleşen ve kronikleşen yoksulluk, gıda ve konut harcamalarının toplam harcamalar içindeki ağırlığının artması vatandaşların zorlanmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Mayıs ayı verilerine göre yaklaşık beş İstanbulludan birinin elde ettiği gelirle geçinemediği için borçlandığı bilgisini paylaştı.

Gökce, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yaparak “Bayrama neşeyle değil; borç içerisinde giriyoruz” dedi.

Yurttaşların bankalara borçlarının arttığını, aynı zamanda icra dosyası sayısında artış yaşandığını kaydeden Gökce, “Uygulanan yanlış ve gerçeklikten uzak ekonomi politikalarının ağır yükünü dar ve orta gelirliler, çalışanlar, emekliler ödüyor. Neşe içinde girmemiz gereken bayrama halkımız borç içerisinde giriyor” ifadelerini kullandı.

Gökce’nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

“Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre 2024 Ocak-Nisan döneminde bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe uğrayan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 70 artarak 428 bin 678' yükseldi. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe uğrayanların sayısı ise yüzde 32,5'lik artışla 267 bin 961 kişiden 354 bin 976 kişiye çıktı. Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden yasal takip statüsünde veya varlık yönetim şirketlerince borcu takip edilen kişi sayısı 3 milyon 700 bini aştı.

"TÜKETİCİ KREDİSİ BORCU 3 TRİLYON LİRAYI GEÇTİ"

BDDK verilerine göre vatandaşların bankalara olan toplam kredi kartı ve bireysel tüketici kredisi borcu 3 trilyonu lirayı geçti. Yılın ilk 3 ayında 478 bin kişi ilk defa kredi kullandı. Bireysel kredi kullanan kişi sayısı 2024 yılının Mart ayında 40,3 milyon kişiye ulaştı. KOBİ'lerin bankalara borcu da 3,6 trilyon lira oldu. Ulusal Yargı Ağı Projesi verilerine göre, 1 Ocak 2024'te icradaki dosya sayısı 21 milyon 307 bin adetti. 12 Haziran 2024 itibariyle dosya sayısı 22 milyon 149 bine yükseldi. Sadece 6 ayda 842 bin yeni icra - iflas dosyası açıldı.

"VATANDAŞLAR TEFECİLERİN KUCAĞINI İTİLİYOR"

İPA İstanbul Mayıs ayı verilerine göre yaklaşık her 5 İstanbulludan biri elde ettiği gelirle geçinemediği için borçlanıyor. Artan hayat pahalılığı, derinleşen ve kronikleşen yoksulluk, gıda ve konut harcamalarının toplam harcamalar içindeki ağırlığının artması vatandaşların zorlanmasına neden oluyor. Geçinemeyen vatandaşlar, bankalara borçlanıyor, borçlarını ödeyemeyenler icra takipleri ile karşılaşıyor. Kredi alma imkanı olmayan bazı vatandaşlar ise tefecilerin kucağına itiliyor.

"HALKIMIZ BAYRAMA BORÇ İÇİNDE GİRİYOR"

Ne yazık ki uygulanan yanlış ve gerçeklikten uzak ekonomi politikalarının ağır yükünü dar ve orta gelirliler, çalışanlar, emekliler ödüyor. Neşe içinde girmemiz gereken bayrama halkımız borç içerisinde giriyor."