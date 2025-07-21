Halk biriktirdi, iktidar sattı: TCDD’nin 68 taşınmazı sermayeye

AKP iktidarının özelleştirme politikası nedeniyle çok sayıda kamu taşınmazı, haraç mezat satışlarla anıldı. İktidarın kamu taşınmazlarına yönelik hoyrat yaklaşımı, Cumhuriyet’in ilk yıllarında büyük birikimlerle oluşturulan kurumları da etkiledi. Aralarında TCDD ve Sümerbank gibi Cumhuriyet değerlerinin de yer aldığı kritik kurumların malvarlıkları kuşa döndü.

BirGün, “AKP’nin özelleştirme ajandasında” olduğu belirtilen TCDD’nin malvarlıklarına yönelik satış belgelerine ulaştı. AKP iktidarlarında TCDD mülkiyetindeki çok sayıdaki taşınmazın sermayeye satıldığı belirlendi.

2013’TE BÖLÜNME

AKP hükümetleri döneminde arpalık haline getirilen kurumlardan biri olan TCDD, agresif özelleştirme politikalarına kurban edildi. Hemen her yıl AKP'nin özelleştirme ajandasında bulunduğu belirtilen kurum için ilk özelleştirme adımı 2013 yılında atıldı. Bu kapsamda 1 Mayıs 2013 tarihinde, tüm tepkilere karşın, “6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Kanunu” yürürlüğe sokuldu. Kanunun yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra TCDD, ikiye bölündü. Bölünmenin ardından 14 Haziran 2016 tarihinde TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi kuruldu. TCDD’nin öte yandan, mali yapısı da “Liyakatsiz” olduğu belirtilen görevlendirmeler nedeniyle bozuldu.

HOYRAT SATIŞLAR

AKP iktidarında ilk TCDD taşınmazı satışı, 5 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirildi. Kurumun İzmir Konak’ta bulunan bir adet taşınmazı, 18 milyon 420 bin TL’ye satıldı. İktidar, Aralık 2010’da TCDD’ye ait dört taşınmazı daha sermayenin kucağına bıraktı. Bu kapsamda Balıkesir Edremit’teki bir taşınmaz 621 bin 500 TL’ye ve Zonguldak Karaelmas’taki üç taşınmaz 819 bin TL’ye sermayeye verildi.

2011 yılında ise TCDD’ye ait Zonguldak’taki tam 14 taşınmazın satıldığı öğrenildi. İktidar, Zonguldak’taki 14 taşınmazı satarak 475 bin 850 TL gelir sağladı.

2012 yılı ise TCDD’nin dört taşınmazının daha elden çıkarıldığı yıl oldu. 2012’de Mersin, Karabük ve Zonguldak’daki toplam dört TCDD taşınmazı satılarak, kamu kasasına 14 milyon 479 bin 700 TL para sokuldu.

2013 yılında ise TCDD’nin Mersin ve İstanbul’daki iki taşınmazının satılarak, toplam 9 milyon 610 bin TL gelir elde edildiği bildirildi.

PEŞKEŞTEN GERİ ADIM YOK

TCDD’nin taşınmazlarına yönelik hoyrat tutum, 2014 yılında da sürdürüldü. Bu kapsamda 2014’te TCDD taşınmazları satışından toplam 31 milyon 160 bin 677 TL’lik gelir elde edildiği belirtildi.

İktidarın, 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirdiği TCDD taşınmazı satışlarından elde ettiği gelirler ise toplam 18 milyon 407 bin TL olarak kaydedildi.

AKP’nin 2018-2025 döneminde sattığı TCDD taşınmazlarından elde ettiği gelir ise kayıtlara, 26 milyon 520 bin TL olarak geçti.

GELİR 117,8 MİLYON TL

Kasım 2002-Temmuz 2025 döneminde satılan TCDD taşınmazı sayısı toplamı kayıtlara, 68 olarak yansıdı. Toplam 68 taşınmaz satışından edilen gelir ise mali tablolara, 117 milyon 833 bin 200 TL olarak yazıldı.