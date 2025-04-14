"Halk borç içinde kıvranırken Saray'ın ışıkları sönmüyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Kış, "Saray iktidarı, 3 haftada halkın alın teriyle biriken kaynakları siyasi hesaplar uğruna yok etti. Bu paranın bir kuruşu bile vatandaş için kullanılmadı. Sizin hatalarınızın bedelini bu ülkenin emekçileri, çiftçileri, işçileri ödüyor" dedi.

"19 Mart sonrası yaşanan dalgalanmayı kontrol etmek ve koltuklarınızı korumak uğruna halkın geleceğini çaldınız" diyen Kış, "Bu para, siyasi krizlerinizi bastırmak için kullanıldı. Ama bu kötü yönetimin bedelini ödemesi gereken halk değil, sizsiniz" şeklinde konuştu.

CHP'li Gülcan Kış

"VATANDAŞ BORÇ BATAĞINDA"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, halkın bankalara olan borçlarının da her geçen gün arttığını vurguladı:

"Vatandaşın bankalara olan toplam borcu 4,3 trilyon lirayı geçti. Bu, her hanenin omzuna yüklenen devasa bir borç yükü anlamına geliyor. İnsanlar borçlarını borçla kapatmaya çalışırken bankalar alacaklarını tahsil etmek için takipteki borçlu sayısını artırdı.

Bugün 4 milyon vatandaş kredi borcunu ödeyemediği için takipte. Bu insanlar yıllardır borçlarını ödeyemiyor, bankaların ve finans kuruluşlarının insafına terk edilmiş durumda.

Sadece bu yılın ilk dört ayında icra dairelerine 2,9 milyon yeni dosya geldi. Bu tablo, ekonomik çöküşün halk üzerindeki yıkıcı etkisinin resmidir."

"ADALETSİZ DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Ekonomideki durgunluğun piyasalarda ödenemeyen çek ve senetlere yansıdığını belirten Gülcan Kış, "Karşılıksız çıkan çeklerin sayısı geçen yıla göre yüzde 20, protesto edilen senetlerin tutarı ise yüzde 224 arttı. Bu, piyasada güvenin tamamen bittiğini gösteriyor. Halk borç içinde kıvranırken, sarayın ışıkları sönmüyor" dedi.

Gülcan Kış, CHP’nin ekonomi politikalarına dikkat çekerek partisinin adaletsiz düzeni değiştireceğini iddia etti: "Biz halkın sırtındaki borç yükünü hafifletecek, üretimi artıracak, gelir adaletini sağlayacak bir ekonomi inşa edeceğiz. Halkın alın teriyle biriken kaynakları, sarayın siyasi hesapları uğruna harcamayacağız. Bu adaletsiz düzeni değiştirecek olan CHP’dir. İlk seçimde bu enkazı kaldıracağız."