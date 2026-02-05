Halk borçlandı, bankalar kazandı: 2025’te rekor faiz geliri

Geçim sıkıntısının derinleştiği 2025 yılında bankalar rekor gelirler elde etti. Vatandaşın kredi ve kart borçları büyürken, finans sektörünün kazancı hızla arttı. Bankaların net faiz geliri bir önceki yıla göre yüzde 74.9 artarak 1 trilyon 725 milyar liraya yükseldi.

Vatandaşın yaptığı her para transferi, kredi kullanımı ve kart harcaması bankalar için yeni bir gelir kalemine dönüştü. Sözcü'nün haberine göre; net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 49.8 artışla 968 milyar lirayı aştı.

Yüksek faiz ortamı bankaların faiz gelirlerini artırırken, artan işlem hacmi komisyon kazançlarını yukarı çekti.

Yerli özel mevduat bankalarında net faiz geliri yüzde 90.4 artarak 421 milyar liraya çıktı. Net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 55.2 artışla 391 milyar liraya yükselirken, net kâr yüzde 44.2 artarak 203 milyar liraya ulaştı.

KÂRLILIKTA KAMU BANKALARI ÖNE ÇIKTI

Kamu mevduat bankalarında tablo daha da dikkat çekici oldu. Net faiz geliri yüzde 92.2 artışla 550 milyar liraya yükseldi. Net ücret ve komisyon gelirleri ise yıllık bazda yüzde 41.2 artarak 243 milyar lira oldu.

2025 yılı sonuçları, özellikle kamu bankalarının kârlılıkta öne çıktığını ortaya koydu. Kamu bankalarının yıllık net kârı yüzde 65.7 artışla 259 milyar liraya fırladı.

Yabancı mevduat bankalarında da gelir artışı sürdü. Net faiz geliri yüzde 65.6 artarak 457 milyar liraya, net komisyon gelirleri yüzde 49.1 artışla 266 milyar liraya yükseldi. Yabancı bankaların net kârı ise yüzde 25.9 artarak 264 milyar liraya ulaştı.