Halk bu davadan rahatsız oluyor

Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı verilen istinaf sürecindeki davayla ilgili tartışmalar sürüyor. İmamoğlu’na çok sayıda belediye başkanından destek mesajı geldi. CHP’li İstanbul ilçe belediye başkanları ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile İmamoğlu’na destek verdi.

Öte yandan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Hakkında siyasi yasak istenen davaya ilişkin konuşan İmamoğlu, "Davanın son birkaç haftadır yoğun şekilde kamuoyuna yansımasının birkaç yönü var. Bu dava toplumu rahatsız ediyor, böyle bir dava olmaz" dedi.

İmamoğlu, kendisine yöneltilen "Davanın seyrini hukuk mu belirliyor, siyaset mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Yargının bir silah gibi kullanıldığını düşünenlerdenim. Bu sürdürülemez. Temennim odur ki yargının bu şekilde manipüle edilmesine istinaf son verir. Oradaki yargıçlardan en büyük isteğim bu, dilerim ve isterim ki o tarihi görevi yerine getirirler ve toplumu rahatlatırlar. Böyle bir davanın varlığını, gerekçesini, yargılanmayı bile anlatamazsanız. Sabah birisi arıyor, haber veriyor ‘Bugün karar veriyorlar.’ Hadi bakalım, altı saat sonra bütün Türkiye bunu konuşuyor. Yargıçların, savcıların, hakimlerin bu konuda tarihi görevlerini, omuzlarındaki büyük yükün karşılığını vermelerini ülkemin geleceği için istiyorum. Bu iş Türkiye’nin demokrasi ve hukuk meselesi. Dava şahsileşmemeli."

Aralarında Adalar, Beşiktaş, Kadıköy ve Sarıyer Belediye Başkanları’nın da bulunduğu isimler, İmamoğlu’nun İstanbul için mücadele ettiğini ve bundan dolayı arkasında olduklarını belirtti. Ayrıca başkanlar, demokratik sürecin önemine vurgu yaparak İmamoğlu’na destek verdi. Belediye başkanları, hukukun bağımsızlığının ve adaletin korunması gerektiğini söyledi.

Mansur Yavaş ise bir kütüphane açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu’na destek açıklayan Mansur Yavaş, gerekirse 11 büyükşehir belediye başkanının görevi bırakma seçeneğinin gündemde olduğunu belirtti.