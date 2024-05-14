Halk bu ‘makyaj’a kanmaz

POLİTİKA SERVİSİ

Krizin sorumlusu olan iktidar, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele programı kapsamında uygulamaya aldığı "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" ile makyaja girişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan paket, kamudaki savurganlığı ve ihtiyaç dışı harcamaları gözler önüne serdi.

Pakette devlet kasasından döviz olarak ödenen garanti ödemelerine ilişkin herhangi bir ibarenin yer almaması ise sermayeye ayrıcalıktan vazgeçmeyen hükümetin tercihini bir kez daha ortaya koydu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Tasarruftan itibar olmaz” sözleri ile Ekonomi ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamuda araç israfına yönelik gelen eleştirilere karşı da “Türkiye’nin milli gelirinde, bütçesinde çerez parası değil, çerez” şeklindeki çıkışı hafızalarda tazeliğini koruyor. Buna karşın kamuoyunda günler öncesinden büyük beklenti yaratılarak açıklanan paket iktidarın içine düştüğü acizliğin adeta yansıması oldu. Ekonomik krizin yükünü halkın sırtına bindiren iktidarın, halkı kemer sıkma politikalarına ikna etme şansı kalmadı. Paketle göz boyamak isteyen iktidar, milyonlara “Yoksulluğa razı olmaları” mesajını verdi.

Türkiye ile benzer bir sürecin yaşandığı Arjantin’de kemer sıkma politikaları toplumsal muhalefeti harekete geçirdi. Arjantinli sendikalar, aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei’nin kemer sıkma önlemlerine ve planlanan reformlara karşı büyük bir genel grev başlattı. Güney Amerika ülkesinde toplu taşıma araçları, önemli tahıl kırma sektörü, süpermarketler, havaalanları ve bankalar, 24 saat boyunca hizmeti durdurdu. Krizin yükü ağırlaştıkça benzer bir sürecin Türkiye’de yaşanması ihtimali bile hegemonyası sarsılan iktidarın gözünü korkutuyor.

Saray yönetimi 31 Mart yerel seçimlerinde sandıkta yaşadığı hezimetin en önemli sebebinin halkın yaşadığı geçim sıkıntısı ve derinleşen yoksulluk olduğunu gördü. Bu nedenle iktidar cephesinde panik hâkim. Krizin bizzat nedeni olan rejimin hiçbir soruna merhem olma şansı kalmadı. Mehmet Şimşek programı karşısında toplumsal muhalefetin büyümesinden, dalga dalga yayılacak bir tepkiden çekinen Saray rejimi göstermelik tasarruf tedbirleriyle tabanda biriken öfkeyi soğurmaya çalışıyor.

Seçimden bu yana yüz binlerce yurttaş sokaklara çıktı. Ataması yapılmayan, şiddete karşı grev yapan öğretmenlerden özlük hakları için alanları dolduran hukukçulara, veteriner hekimlerden yemek zammını protesto eden öğrencilere, mesleki sorunlarına dikkat çekmek isteyen mali müşavirlerden sefalet ücretine mahkûm bırakılan emeklilere dek toplumun farklı kesimlerinin gösterdiği refleks milyonların, hükümetin açıkladığı pakete razı olmayacağını gösteriyor.