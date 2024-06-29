Halk bunun hesabını mutlaka soracaktır

Haber Merkezi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, önce kendisine ait olan araçlardan bir kısmını ‘’ihtiyaç fazlası’’ gerekçesi ile bakanlık ve belediyelere hibe etti. Araçlarını hibe eden belediye bu defa yeni araç kiralamak için ihale düzenledi. İhaleye çıktıkları araç sayısı ise 211 oldu.

Duruma tepki gösteren CHP Meclis üyesi Atila Tekcan, şunları söyledi: "Samsun Büyükşehir Belediyesi 4-5 aydan beri kendi malı olan binek otomobilleri, hafif ticari araçlarını başka bakanlıklara, başka belediyelere hibe etme alışkanlığını sürdürmeye devam etmektedir. Buna biz onay vermedik. Bunun zararını kim ödeyecek? Samsun Büyük Belediyesi’nin milyarlarca lira borcu varken hibe araç etmenin aklı mantığı nedir? Sizler bakanlıklarınıza diğer siyasi kişiliklere şirin görüneceksiniz diye Samsun halkı bu külfete katlanmak zorunda mıdır? Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Samsun halkı bunun hesabını mutlaka soracaktır."