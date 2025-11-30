Halk bütçesi için binler sokakta

Halil ERTUNÇ

İzmir’de “Geçinemiyoruz” mitingi Cumhuriyet Meydanı’nda geniş katılımla dün gerçekleşti. KESK, SOL Parti, EMEP, TİP, Türk-İş, TMMOB, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası başta olmak üzere çok sayıda sendika, meslek örgütü, siyasi parti ve demokratik kitle örgütünün katıldığı mitinge Ege Bölgesi’nden yurttaşlar da destek verdi.

Direnişte olan Temel Conta ve Digel Tekstil işçileri de kortejde yer aldı. Konak Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na yapılan yürüyüşte yağmur ve soğuk havaya rağmen halaylar çekildi, sloganlar atıldı.

GENEL GREV GENEL DİRENİŞ

Mitingde konuşan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Başak Edge Gürkan, Türkiye’de derinleşen geçim krizine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Hepimiz çok yakıcı bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Zengin bir azınlık servetine servet katarken yoksul çoğunluk sefalet, geleceksizlik, umutsuzluk, güvencesiz bir yaşamı kabullenmesi şart bir kader olarak dayatılıyor. Bir ülkede kiralar artık bir asgari ücretten fazlaysa, maaşlar en sağlıksız şekilde beslenebilmek için dahi yetmez durumdaysa, tencereler kaynamıyorsa ve temel insani ihtiyaçlar dahi karşılanamıyorsa tepkimizi göstermek için daha neyi bekliyoruz? Asgari ücretin ülkenin temel ücretlendirme modeli olmaktan çıkarılmasını istiyoruz. Asgari ücretin insanca yaşamaya elverir seviyeye yükseltilmesini talep ediyoruz. İşsizliğin ortadan kaldırılmasını, enflasyonun düşürülmesini, ekonomik refahın sağlanmasını, gelir dağılımında adaleti ve vergi yükünün çok kazanandan çok, az kazanandan az alınacak şekilde adil biçimde düzenlenmesini istiyoruz.”

Gürkan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Ekonominin buhrandan çıkmasının yolu; hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarındaki ihlallerin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Üretimden kopartılmış bir ülke yoksulluk ve sefaletle yaşar, sömürge haline gelir. İşçilerin, memurların, köylülerin, üreticilerin, küçük esnafın, emeklilerin, işsizlerin, konutsuz yurttaşların gerçekten sosyal bir devlet çatısı altında yaşayabildiği bir hayata kavuşmasını talep ediyoruz. Milyonlarca insan sefalet şartlarında yaşam mücadelesi verirken zengin bir azınlığın daha da zenginleşmesi adına hazırlanan bir bütçeyi kabul etmiyoruz. Bütçe hakkımız için tüm işçi ve emekçileri, ezilenleri ortak mücadeleye; genel grev, genel direnişe çağırıyoruz. Halk için bütçe, demokratik bir Türkiye istiyoruz.”

YÜK YOKSULUN OMZUNA BIRAKILIYOR

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, yaptığı konuşmada mitingde yükselen sesin “Yalnızca bir itiraz değil, aynı zamanda isyanın, kararlılığın ve umudun sesi” olduğunu belirtti. Koçak, bütçenin gelir ve gider kalemlerinin iktidarın sınıfsal tercihlerine göre oluşturulduğunu dile getirerek, “İktidar bütçeyi işçilerden topladığı vergilerle oluşturuyor; ancak bu kaynak, dağıtılırken açıkça yandaş holdinglere ve faiz ödemelerine gidiyor. Faiz giderlerinde dünya birincisiyiz. Kaynak var; sorun, kaynağın kimlere aktarıldığıdır. Sağlık, eğitim ve kamusal yatırımlara yeterli pay ayrılmıyor. Yoksulluğun tüm sorumluluğu yine yoksulların omzuna bırakılıyor” dedi. Koçak, Ege Bölgesi’nin deprem ve orman yangınları gibi kronik sorunlarına da dikkat çekerek şunları söyledi: “Ülkede yangın söndürme uçakları yoksa bu kader değildir; kamusal yatırım yapılmamasının sonucudur. Yatırımlar olmadığı sürece her yaz yine ormanlarımız yanacak. Bize bu çaresizliği reva görenler bellidir. Bu bütçe Ege’nin değil, sermayenin bütçesidir.”

Aylardır sendikal hakları ve insanca çalışma koşulları için direnen Temel Conta ve Digel Tekstil işçileri de mitingde söz aldı. İşçiler, düşük ücretlere, baskıya ve sendikal örgütlenmenin engellenmesine karşı süren mücadelelerini anlattı. Temel Conta işçileri, “Talebimiz sadece hakkımız olanı almak” derken, Digel Tekstil işçileri, “Sendika hakkı anayasal haktır. Bu hak için direnmeye devam edeceğiz” mesajı verdi. Miting, Geniş Merdiven grubunun konseriyle sona erdi.