Halk, ÇED toplantısına geçit vermedi: Selimiye Koyu'nu işgal edilemez!

Muğla Marmaris’in gözde tatil beldesi Selimiye’nin Azmak mevkiinin kıyısında yapılması planlanan 145 yat kapasiteli marina projesi ile igili halk bilgilendirme toplantısı yapıldı. "Selimiye'ye marina istemiyoruz" sloganı atan köylüler ile yaşam savunucularının protestosu nedeniyle toplantı yapılamadı. Bakanlık ve firma yetkilileri toplantıyı açamadan salondan ayrılmak zorunda kaldı.

Projenin hayata geçirilmesi halinde 'göl' görünümündeki durgun suyuyla bilinen Selimiye Koyu'nda telafisi imkansız çevre tahribatına yol açacağını savunan Marmaris Kent Politikaları Derneği (MKPD) üyeleri ile köylüler, 8 Ocak'ta bir araya gelerek, marina karşıtı mücadelenin yol haritasını çizdi. Bu doğrultuda, ilk olarak mahalleli, Selimiye'nin girişine "Selimiye'ye marina istemiyoruz" yazılı pankart astı. Projeyi üstlenen firma 'Port Marin Liman İşletmeciliği Turizm A.Ş. ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla düzenleneceği, bugün saat 11.30'da başlayacağı duyurulan "Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılım Toplantısı"nda ortak tavır sergilenmesi de kararlaştırıldı. Selimiye halkının yanı sıra Marmaris Belediyesi Başkan Vekili Av. Tunç Telli, belediyenin birim amirleri, TMMOB ve Deniz Ticaret Odası'nın Marmaris'teki şubelerinin yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, etkinliğe 1-2 saat kala toplantının yapılacağı Selimiye'deki restoranın önünde buluştu. Bakanlık ve firma görevlileri tam toplantıyı başlatacakları sırada köylüler, "Selimiye'ye marina istemiyoruz" yazılı iki pankart açtı, ardından slogan atmaya başladılar. 20 dakika geçmesine rağmen "Selimiye'ye marina istemiyoruz" haykırışları durmayınca, bakanlık ve firma yetkilileri toplantıyı açamadan kapatmak, salondan ayrılmak zorunda kaldı. Yapılamayan etkinlik sonrası restoranın önünde toplanıp, marina projesinin ev sahibi Derindere Azmak Mevkii'ni arkalarına alan köylü ve çevreciler, görüşlerini alanda bulunanlar ile basın mensuplarıyla paylaştı. Burada da "Selimiye'ye marina istemiyoruz", "Denizler halkındır halkın kalacak" sloganları atıldı.

4'TE BİRİ İŞGAL EDİLECEK

Çoğunluğu kadın olan köylü konuşmacılar, Selimiye'nin başta imar planı ve kanalizasyon olmak üzere çok sayıda sorunu çözüm beklerken, problemlerine problem katacağına, denizin ve doğanın zarar görmesine yola açacağına inandıkları marina projesine şiddetle karşı olduklarını söyledi. Selimiyeli bir kadın, "Meskenine bir basamak sundurma yaptı diye hapishaneye girmiş insanlarız. Biz bir basamak yapamazken buraya kocaman tesis inşaat etmeye kalkıyorlar. Selimiye'ye marina istemiyoruz" dedi. MKPD Kurucu Üyesi ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Marmaris Temsilcisi Halime Şaman ise Selimiye'nin, Datça- Bozburun Koruma Alanı'nda bulunduğuna dikkat çekti. Selimiye Koyu'nun derelerle beslendiğini ve 'durgun su' olduğunu vurgulayan Şaman şunları söyledi:

"Neredeyse koyun dörtte birini işgal edecek proje, Selimiye Koyu'nun ve köyünün, orada yaşayanların hayatlarını olumsuz etkilemesi, geçim kaynaklarını yitirmesi anlamına gelecek. Kaldı ki, proje incelendiğinde, yapılmak istenen dalgakıranın, koyun ağzının neredeyse yarısını kapattığı görülüyor. Bu durum zaten kendini temizleme yeteneğinden yoksun, durgun bir suya sahip Selimiye'deki bütün akışı ortadan kaldırma tehdidini taşıyor."

MKPD'nin bir başka kurucu üyesi Korcan Yılmaz ise köylülere seslenerek "Bilgilendirme değil adeta halkı kandırma toplantısı olan bu etkinliği demokratik hakkınızı kullanıp, görüşlerinizi yüksek sesle dile getirip engellediğiniz için hepinizi yürekten kutluyorum" dedi.

"HALKIN YANINDA DURACAĞIZ"

Marmaris Belediyesi Başkan vekili Tunç Telli de, projenin hayata geçirilmesi planlanan yerin kanuna ve uluslararası sözleşmelere göre, korunması gereken bir alanda olduğuna vurgu yaptı. Tunç Telli, kalabalığa projenin karşısında duracaklarının, halkın yanında olacaklarının sözünü verdi.