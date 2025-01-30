Halk ÇED’siz planı iptal ettirdi

Damla Madencilik’in Muğla’nın Ortaca ilçesi, Gölbaşı ve Çaylı Mahalleleri sınırlarında planladığı patlatmalı yeraltı krom ocağı ve maden arama projesi için Muğla Valiliği tarafından verilen “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı iptal edildi. Projeyi istemeyen yurttaşların, kararın iptali talebiyle açtığı dava sonuçlandı. Muğla 1’inci İdare Mahkemesi, projeye ilişkin “ÇED gerekli değildir” kararını iptal etti.

Mahkeme kararında, madencilik faaliyetinin bölgenin en önemli su kaynağını olumsuz etkilemesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Proje kapsamında 10 bin 785 ağacın kesileceğinin öngörüldüğü, ancak kesilecek ağaçlar ile orman ekosistemi üzerindeki olası etkilerin göz ardı edildiği belirtildi.

Sandrası Koruma Platformu’ndan Murat Demirci, “ÇED gerekli değildir denildiğinde, sanki projenin doğaya ve su kaynaklarına hiçbir zararı yokmuş gibi faaliyetler başlıyor. Bunu kabul etmiyoruz ve dava açıyoruz. Yeraltı çalışması yapıldığında su kaynaklarına müdahale edilmiş oluyor. Bu projelerle doğaya telafisi mümkün olmayan hasarlar veriliyor” dedi.