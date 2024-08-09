Halk, Cengiz’e karşı yürüyecek

Gonca YILDIZ

Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş. tarafından Eskişehir’de altın-gümüş madeni yapılmak isteniyor. Proje, binlerce hektarlık orman alanını yok edecek ve çevreye büyük zararlar verecek. Buna karşı çıkan yurttaşlar, 10 Ağustos’ta saat 13.30’da Köprübaşı’nda bir araya gelerek Yediler’e yürüyecek ve burada bir basın açıklaması düzenleyecek.

KESK’e bağlı Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası İl Yürütücülerinden Yener Çalışkan, Eskişehir’de yaşayanların yüzde 20’sinin bu bölgede tarımla uğraştığını belirtti. Çalışkan, “Bu maden projesi, hem tarım arazilerini yok edecek hem de bölgedeki su kaynaklarını zehirleyecek. Sakarya Nehri’nin de geçtiği bu alanda böyle bir maden çalışması yapılması kabul edilemez” dedi.

Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding, Türkiye’nin dört bir yanında ekolojik yıkıma neden olan projeleriyle biliniyor. Şirket şimdi de gözünü Eskişehir’e dikmiş durumda. Ormanı yok ettikten sonra şirket, altın ve gümüş cevherini siyanürle ayrıştırmayı planlıyor. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, 941 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda yapılacak bu proje için 4,5 milyar TL harcanacak.

"GELECEĞİMİZİ YOK EDECEK"

Projenin gerçekleşmesi durumunda, yılda 4 milyon ton cevher çıkarılacak ve bu işlem sırasında bölgedeki doğal yaşam büyük zarar görecek. Çalışkan, “Bu maden sadece çevreyi değil, bizlerin geleceğini de yok edecek. Bu yüzden yarın gerçekleştireceğimiz yürüyüşle sesimizi duyuracağız” diyerek eyleme çağrıda bulundu.