Halk Cumhuriyet'ine sahip çıktı: Yüz binler Anıtkabir'e akın etti

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102’nci yıl dönümünde binlerce yurttaş, Anıtkabir’e akın etti. Ellerinde ay yıldızlı bayraklar, Atatürk posterleri ve karanfillerle mozoleye gelen yurttaşlar, Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarını sundu.

Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümünde Anıtkabir, erken saatlerden itibaren kırmızı-beyaza büründü. Ankara’nın dört bir yanından gelen yurttaşlar, çocuklarıyla birlikte Anıtkabir’in Aslanlı Yolu’nda uzun kuyruklar oluşturdu. Kimisi bayrak, kimisi Atatürk fotoğrafı, kimisi de kırmızı karanfiller taşıdı.

Aralarında çocukların, gençlerin ve yaşlıların bulunduğu ziyaretçiler, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve karanfillerle Anıtkabir’e geldi. Ziyaretçiler, mozoleye çiçekler bırakarak saygı duruşunda bulundu. “Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun” ve “Atam izindeyiz” pankartları taşıyan yurttaşlar, duygu dolu anlar yaşadı. Anıtkabir’i ziyaret eden yurttaşlar, "Türkiye laiktir, laik kalacak", "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları attı.

Anıtkabir çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, ziyaretler sabah saatlerinden başlayarak yoğun olarak devam etti. Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen yurttaşlar son yıllarda hedef alınan Cumhuriyet’e sahip çıktı.

İki dizinde platin bulunduğunu, tek gözünün ise görmediğini söyleyen bir kadın, Anıtkabir ziyareti esnasında askerlerin kendisine yardımcı olduğunu belirterek, “Atatürk’ü gördüm, O’na bir de dua okudum. Nur içinde yatsın, yattığı yer mekân olsun” ifadelerini kullandı.

“MUTLULUĞUMU KELİMELERLE TARİF EDEMEM”

Anıtkabir’e Sakarya’dan geldiğini anlatan bir başka ziyaretçi “Bu coşkuyu yaşamak mutluluk ve onur verici. Mutluluğumu kelimelerle tarif edemem. 102 yıllık bir Cumhuriyet'in içerisinde olduğum için şanslı olduğumu düşünüyorum” diye konuştu.

“Çok duyguluyum. Anlatacak durumda değilim, o kadar ağladım ki...” diyen başka bir yurttaş “Bu vatanı bize emanet etti, gitti ama bir yandan satılıyor. Ona da üzülüyoruz. İnşallah her şey çok güzel olacak. Yattığı yer kendini incitmesin” diyerek hissettiklerini anlattı.

Yurt dışından geldiğini ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir’de olmak istediğini söyleyen bir ziyaretçi de duygularını, “Bu havayı yerinde tatmak istedim. Yaşasın Cumhuriyet” şeklinde aktardı.

Anıtkabir’i arkadaşlarıyla ziyarete gelen bir kız çocuğu ise “Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olduğu için biz kızlar daha çok şevkliyiz. Ata’mızın bize verdiği haklardan dolayı ayrı bir gurur ve şevk içindeyiz. Daha da mutlu ve coşkuluyuz” diye konuştu.

Torunuyla birlikte Anıtkabir’e geldiğini anlatan bir kadın ise “Bastonla yürüyorum ama geliyorum. Çok duyguluyum. Çok sevinçliyim” dedi.

"ALMANYA'DAN GELDİM"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için Almanya'dan geldiğini belirten Nurhayat Bayram, "Biz bugünü yaşayabilmek için Hamburg'dan geldik. Çok duygulandım. Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Atam bize bugünü hediye etti. Biz Cumhuriyetimizi gençlerimize emanet ediyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Her bayramda Anıtkabir'i ziyaret ettiğini anlatan 17 yaşındaki Yusuf Yıldırım, "Yaşlısı, genci, çocuğu, büyüğü burada birleşiyor ve bu çok güzel bir his bence, her zaman böyle birlik ve beraberlik olmalı" ifadelerini kullandı.