Halk darbe girişimine geçit vermiyor

Politika Servisi

Toplumsal rıza üretemeyen iktidar 19 Mart’ta gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından baskılara tam gaz devam ediyor. Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu, yakın çalışma arkadaşlarını ve belediye başkanlarını hukuksuz biçimde cezaevine tıkan iktidar, yargı sopasıyla toplumsal muhalefete gözdağı verirken ülkeyi fiili bir olağanüstü hal rejimiyle yönetmeye çalışıyor. Saraçhane ve Maltepe mitinglerine katılmak, boykota destek vermek, gazetecilerin çekim yapması, sosyal medyada düşüncelerini dile getirmek, sokak röportajına konuşmak, Anayasal hakları hatırlatmak kısacası iktidarın işine gelmeyen her şey bir suç unsuruymuş gibi gösterilip soruşturma açılıyor, sanatçılar, yurttaşlar tutuklanıyor.

Yerel seçimlerden hezimetle çıkan iktidardaki erime kamuoyu yoklamalarında da devam ediyor. Ülkenin çoğunluğunun desteğini çoktan yitiren Saray yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ölene dek iktidar koltuğunda tutmaya, muhalefeti tamamen etkisiz kılmaya, sandığı ve seçimleri de göstermelik hale getirmeye çalışıyor.

Halkın yurttaşlık hakkını dahi elinden almaya çalışan rejim, darbe dönemlerinin uygulamalarıyla kendini ayakta tutmaya rejimi zor yoluyla ayakta tutmaya çabalıyor. Bunun için yargıyı, ülkeyi yeniden dizayn etmek adına bir sopa olarak kullanan iktidarın karşısına çıkan milyonlar ise 19 Mart’tan bu yana gösterdikleri dirençle kurgulanan oyun planını bozmaya kararlı görünüyor. Günlerdir Saraçhane’yi dolduran, Maltepe mitingine akın eden, boykota destek veren, sokakları, üniversiteleri direniş alanına çeviren halk, rejimin önündeki en büyük engel.

Bugünün BirGün'ü

Rejimin en büyük tedirginliği de halkın günden güne kitleselleşen eylemleri. Sadece 2 hafta içerisindeki yaşananlar bile darbe dönemlerini aratmayacak türden.

Son olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği"nde değişiklik yapmaya yönelik hazırladığı yönetmelik taslağını görüşe açtı. Yönetmelik taslağında faaliyetlere ilişkin yeni şartlar eklendi. Bunlar arasında, Türkiye’de mevcut ve taslak yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmiş olsun olmasın sosyal medya platformlarına yönelik getirilen bir hüküm dikkat çekti. Taslağın 4. Maddesinde, mevcut yönetmeliğin 25. Maddesine eklenen eklenecek 3 numaralı fıkra ile erişimin engellenmesine ilişkin yeni bir yetki verildi.

Taslak metin ile "Kurum, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gerekleri çerçevesinde, yetkilendirmeye tabi olup olmadığına bakılmaksızın şebekeler üstü hizmet sağlayıcıların ilgili uygulama veya internet sitesine erişimin doğrudan engellenmesine karar verebilir" yetkisi önerildi.

Şirketler yetkilendirme ücreti, evrensel hizmet katkı payı ödeyecekler ve ilgili mevzuattaki idari yaptırımlar dahil olmak üzere hak ve yükümlülüklere uyacaklar, hizmet sunumu engellenmesi, işletmenin askıya alınması, tüketicinin korunması, rekabetin tesisi ve korunması, şebeke ve bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması, birlikte çalışabilirlik, sektörel veriler ve güvenlik olaylarının BTK’ya raporlanması, kamu düzeni, milli güvenliğe ilişkin hususlarda Kanunla verilmiş görevleri yerine getirmek için BTK tarafından yapılabilecek ilave düzenlemelere tabi olacaklar.

AZAMİ CEZA 30 MİLYON TL

Yetkilendirmeyi almadan ya da mevzuata uygun hizmet sunmayanlara 1 milyon ile 30 milyon TL arasında idari para cezası verilebilecek. Altı ay içinde yetkilendirme almayanların bant genişliğinin yüzde 95’i engellenecek. Altı aylık sürenin sonundan itibaren üç ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin erişimi durdurulacak. Yetkilendirmeyle ilgili cezai hükümler çerçevesinde, belirli şartlar altında üç yıla kadar yetkilendirme verilmeyeceği de yönetmelikte yer aldı.

SOSYAL MEDYAYA ABLUKA

BTK’nın taslağına yönelik tepkiler yükselirken rejim tüm bu yasakları fiilen uygulamaya başladı.

Eylemler sırasında sosyal medya platformlarına birçok kez bant daraltma uygulanırken özellikle birçok kullanıcının X hesapları erişime kapatıldı. Öğrencilerin eylem çağrılarının paylaşıldığı ve çeşitli üniversitelerden öğrencilerin takip ettiği aralarında ODTÜ Medya Topluluğu, EŞİK, BSM, SOL Genç, Emek Gençliği, Boğaziçi Hakkında, no context yıldız, ODTÜ Hk. hesaplarının da olduğu, 100’ü aşkın çok sayıda sosyal medya hesabına Türkiye'den erişim engellendi.

SOL Parti, 2 Nisan'daki boykot için çağrı yaptığı paylaşımının mahkeme tarafından engellendiğini belirtti. 2 Nisan için yapılan boykot çağrısına destek veren Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un da X hesapları kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı, eylemlerle ilgili içerik paylaşan 261 sosyal medya hesabının yöneticileri hakkında işlemler başlatırken bu kapsamda, 37 kişi gözaltına alındı.

MEDYA BASKISI

Sosyal medya kanallarına uygulanan baskılarla yurttaşların sesini kısmak isteyen rejim Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) aracılığı ile de muhalif çıkan her bir sesi bastırmaya çalıştı.

Bizzat RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından yayın yapan kanallar hedef alınırken eylemleri, yayınlayan Sözcü ve Halk TV gibi kanallar yayın karartma ve para cezalarıyla karşı karşıya kaldı.

Eylem alanlarına da BirGün Gazetesi’nin sokulması kolluk kuvvetleri tarafından engellendi.

GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR

Tek adam yönetimi toplumu sindirmek için yargıyı da aynı anda harekete geçirdi. Eylemlerin başlamasının ardından çok sayıda öğrenci sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Eyleme katılan ve yüzlerini kapatan öğrenciler polis ablukası altında fişlendi. Toplamda bini aşkın gözaltı yaşanırken 301 kişinin tutukluluğu ise sürüyor.

ŞİDDETİN DOZAJI ARTIRILDI

Öte yandan eylemler boyunca kolluk kuvvetinin sert müdahalesi de tepki çekti. Coplu ve biber gazlı müdahaleler de çok sayıda yaralananlar olurken gözaltı süresince taciz ve şiddet uygulandığı iddiaları da tüm yalanlamalara rağmen devam etti.

TEHDİT DİLİNE DEVAM

Sokağa çıkan milyonlarca yurttaş ise sık sık iktidar bloku tarafından hedef gösterildi. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli eyleme çıkan yurttaşlar CHP’nin sokağa çıkma çağrısı üzerinden hedef alırken iktidarın yandaş yazarları ve medya organları da sık sık toplumun geniş kesimlerini hedef gösterdi.

YANDAŞLAR DEVREDE

Medyada iktidarın önde gelen yandaş yüzlerinden biri olan Cem Küçük, oyuncu Aybüke Pusat'ın TRT 'deki dizi kadrosundan çıkarılması kararına tepki gösterenler için skandal ifadeler kullandı. Küçük, "Onlar vatandaş değil Türkiye'de bir azınlık. Onların bir önemi yok Türkiye'de" dedi.

EYLEM YASAKLARI

Kitleselleşen eylemlerin ardından Valilik kararlarıyla da art arda kentlerde eylem yasakları geldi. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok ilde eylem ve etkinlikler yasaklandı.

SUÇ İCAT EDİLDİ

Boykota destek verdiği için hakkında gözaltı kararı verilen aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlara Maltepe mitingine katılmak gibi suçlamalar yöneltildi. Sendika yöneticilerinin de boykot çağrısı yapması suç gibi gösterildi.

∗∗∗

DARBE DÖNEMİNİN HAPİSHANELERİ GİBİ

Halkı baskı politikalarıyla sindirmeye çalışan rejim, ülkeyi de açık hava cezaevine çevirdi. Rejime karşı itirazlarını açığa çıkaran tüm kesimler uydurma suçlarla hapishanelere yollandı.

Aralarında siyasetçiler, öğrenciler, gazeteciler, sanatçılar, milletvekili, belediye başkanlarının da bulunduğu çok sayıda insan tutuklandı.

İBB’ye çekilen operasyonlar, HDK soruşturmaları, Gezi Direnişi, öğrenci eylemleri ise rejim açısından halkı susturmanın aracı kılındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra İBB soruşturmasında tutuklanan isimlerden bazıları şöyle:

• Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan

• Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık

• İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat

• İPA Başkanı Buğra Gökce

• İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun

• Siyasi Danışman Necati Özkan

• Şişli Belediyesi KENTHAŞ Genel Müdürü Yardımcısı İpek Elif Atayman

GEZİ tutukluları: Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, milletvekili Can Atalay, Tayfun Kahraman

HDK tutukluları: Gazeteciler Elif Akgül, Yıldız Tar ve Ercüment Akdeniz ile senarist Ayşe Bengi ile sanatçı Pınar Aydınlar’ın da aralarında olduğu 30 kişi tutuklandı.

Siyasetçiler: Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Alaattin Köseler, Beykoz Belediye Başkanı Alahattin Köseler, Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç