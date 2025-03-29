Halk darbeye boyun eğmez

HABER MERKEZİ

19 Mart iktidarın siyasi darbesiyle yakılan isyan ateşi en ücra mahallelerden okullara en geniş caddelere kadar yayıldı.

İstanbul’dan Ankara’ya ardından tüm Anadolu’ya kitleler günden güne çoğalarak sokağa dökülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından devam eden eylemlerde üniversite öğrencileri ise en ön sırada.

Sokağa çıkmayan tek kent olmazken caddeler "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla inliyor. Protestolarda polis, gençlere biber gazı ve coplarla müdahale ediyor. Her geçen gün şiddetin boyutu artıyor, ev baskınlarıyla öğrenciler gözaltına alınıyor. Ancak yurttaşlar seslerinin kısılamayacağını haykırmaya devam ediyor.

Bazı kentlerde öne çıkan eylemler ve toplantılar şöyle:

İSTANBUL

AKP’den hesabı yurttaş soracak!

Saraçhane protestoları CHP lideri Özgür Özel’in açıklamasıyla birlikte 25 Mart akşamı sona erdi ancak yurttaşlar kentin farklı noktalarında kitlesel yürüyüş gerçekleştirmeye devam ediyor. Kadıköy’de ‘Hükümet istifa’ sloganları eşliğinde yürüyüş düzenleyen vatandaşlar Kadıköy Meydanı’nda bir araya geldi. Kısa süre sonra vatandaşları dağılması konusunda uyaran polis alandan uzaklaşanlerın yüzünü açmaları gerektiğini belirtti. Polis yüzünü açamayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını söyleyerek tehdit etti. Yurttaşlar tüm baskılara rağmen sokaklardan ayrılmayacağı mesajını verdi. Bir başka eylem ise Kurtuluş’ta gerçekleşti. Şişli Kurtuluş Son Durak’ta buluşan kitle saray rejimini protesto etmek için Bomonti’ye yürüdü. “AKP’den hesabı emekçiler soracak”, “susma sustukça sıra sana gelecek” sloganlarının atıldığı yürüyüşe Şişli halkı da balkonlardan ve pencerelerden alkışlarla, tencere ve tava çalarak destek verdi.

İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri fakülte ve okul özelinde taleplerinin ve genel taleplerinin olduğu bir metin yayınladı. Öğrenciler yaptıkları açıklamada öğrenciler, “Fakültelerimizde nöbet tutuyor, derslikleri geziyor gücümüzü örgütlü kılıyoruz. Buna rağmen AKP’nin işbirlikçisi olan rektörlüğün akademisyenlere dönük baskısı olduğunu biliyor; baskı kurmaya çalıştığını görüyoruz. Ülkemizi de okulumuzu da bu karanlığa terk etmeyeceğiz” dedi.

ESKİŞEHİR

‘Haklarımıza sahip çıkıyoruz’

Eskişehir’deki Osmangazi Üniversitesi öğrencileri de dün rektörlük binası önünde bir araya geldi. Yapılan açıklamada “Geleceğimiz AKP’nin karanlık ellerinden alınana, yeniden özgür ve demokratik bir ülke olana dek mücadeleyi bırakmayacağız! Birleşerek, tek başımıza değil hep beraber kurtuluşun geleceği günler yakın” denildi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri de üniversite genelinde gerçekleştirilen boykota katılarak derslere girmeme kararı aldı. Üniversite öğrencileri, farklı fakültelerde bir araya gelerek Hukuk Fakültesi’nin aldığı boykot kararına destek verdi.

ANKARA

‘AKP defol üniversiteler bizim’

Ankara’da üniversite öğrencileri, hakları, özgürlükleri ve gelecekleri için "Büyük Üniversite Buluşması" gerçekleştirdi. "Söz bizim, gelecek bizim" diyerek çağrı yapan üniversiteliler, Seğmenler Parkı’nda toplandı. Öğrenciler "AKP defol üniversiteler bizimdir" ve "AKP’den hesabı gençlik soracak" sloganları attı.

Protesto hakkı engellenemez

Yurttaşlar, TMMOB, KESK ve Ankara Tabip Odası’nın (ATO) çağrısıyla Çankaya Belediyesi’nin önünde bir araya geldi. Burada yapılan açıklamada iktidara çağrı yapılarak “Özellikle son iki hafta içinde yaşanan gelişmeler mevcut iktidarın ülkeyi hızla zifiri bir karanlığa sürüklediğini göstermektedir. Seçme ve seçilme hakkımızdan sendikal hak ve özgülüklerimize, düşünceyi ifade özgürlüğünden toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkımıza, haber alma hakkımıza kadar en temel hak ve özgürlüklerimiz ayaklar altına alınıyor. Bugün geldiğimiz yer; en temel hak ve özgürlüklerimizin yok sayıldığı, baskıların, şiddetin, hukuktan yoksun soruşturmaların, gözaltıların ve tutuklamaların olağanlaştığı yerdir. Her şey, hepimizin gözleri önünde yaşanıyor. Ülkeyi yönetenlere de buradan çağrıda bulunuyoruz. Yeter artık! Barışçıl protesto hakkını engellemekten vazgeçin” denildi.

ARTVİN

Sokaklara döküldüler

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde de yurttaşlar sokağa dökülerek eylem yaptı. Öğlen saatlerinde Uzun Yalı Mahallesinde toplanan yurttaşlar “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” pankartı taşıyarak sloganlar eşliğinde ilçe meydanına doğru yürüdü.

ORDU

Binlerce yurttaş iktidara seslendi

Ordu CHP Fatsa İlçe Başkanlığı da "demokrasi yürüyüşü" gerçekleştirdi. Fatsa’nın Plevne Caddesi’nde toplanan yüzlerce yurttaş Cumhuriyet Meydanı’na kadar sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüş sırasında “Susma sustukça sıra sana gelecek,” “Faşizme karşı omuz omuza,” “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı. Yürüyüşe katılan grup tarafından hükümet, istifaya davet edildi.

İZMİR

Tüm işçiler greve öğrenciler boykota

İzmir’de öğrencilerinin irade ve hak gasbına karşı alanlarda yürüttükleri protestolar sürüyor. Ege Üniversitesi öğrencilerinin çağrısıyla Bornova Küçükpark’ta bir araya gelen binlerce genç, ana cadde üzerinden trafiği kapatarak önce Hükümet Konağı’na ardından ise Büyükpark’a yürüdü. Yol boyunca yürüyüşe sokaktan genç, yaşlı, öğrenci, işçi her kesimden insan katıldı. Yürüyüşte "İşçiler greve öğrenciler boykota", "İzmir uyuma öğrencinle sokağa" sloganları atıldı.