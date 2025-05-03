Halk darbeye engel oldu: CHP’ye döndüler

CHP, 19 Mart’ta başlayan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra çok sayıda İBB yöneticisinin de tutuklanmasına yol açan operasyonların toplumda inandırıcılığının olmadığını değerlendiriyor. CHP'nin bağımsız anket şirketlerine yaptırdığı anketlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seçmen desteğinin arttığının görüldüğü bildirilerek bunun soruşturmanın iktidarın “Eline yüzüne bulaştığını gösterdiği” ifade ediliyor.

HALK DESTEĞİ YOK

19 Mart’ta gerçekleştirilen ve “Darbe” olarak nitelendirilen operasyonların iktidarın çaresizliğini yansıttığını belirten CHP’liler, süreci şöyle yorumluyor:

“Halka anlatacak bir şeyi olmayanlar, uydurma suçlamalarla CHP’nin önemli figürlerini hedef aldılar. 19 Mart darbesi ile başlayan yargı süreci, halktan destek bulmuyor. Tüm iddiaları birer birer çürüyor. Bu süreç iktidarın umduğu gibi gitmeyecek. İmamoğlu ve tutuklu İBB yöneticileri serbest kalacak.”

İMAMOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK VE ERKEN SEÇİM

Edinilen bilgiye göre, CHP'de, “Soruşturmanın ciddiye alınmadığını" gören iktidarın, “CHP’de iç karışıklık görüntüsü yaratma” politikasına geri döndüğü ifade ediliyor. CHP’liler, parti olarak tek odak noktamız, İmamoğlu’nun özgürlüğe kavuşması ve erken seçim sandığının milletin önüne getirilmesi.” dedi.

200’ÜN ÜZERİNDE SUÇ DUYURUSU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki asılsız iddiaları nedeniyle Sabah ve Akşam Gazeteleriyle A Haber yöneticilerine hakaret davası açtı.

Sabah Gazetesi, bir garajda fotoğrafları çekilen lüks otomobiller için, "İmamoğlu suç örgütünün milyonluk araçlarına el konuldu! Lüks otomobilleri otoparka gizlediler. Suç örgütünün ihale yolsuzluklarından elde ettiği haksız kazançlarla satın aldığı belirlenen lüks otomobillerin kara para aklamada kullanıldığı saptandı" şeklinde yayın yapmıştı. Aynı konu Akşam Gazetesi’nde haber oldu...

Otomobillerin, MHP’li Levent Uysal ve eşi Ece Uysal’a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Ekrem İmamoğlu’nun avukatları bu kapsamda aralarında "A Haber, Akit TV ve internet sitesi, Sabah Gazetesi ve internet sitesi, TGRT TV, Ülke TV, Kanal 24 ile Cem Küçük, Abdulkadir Selvi, Gürkan Hacır, Ferhat Murat’ın da bulunduğu, çok sayıda kişi ve sosyal medya kullanıcıları hakkında suç duyurusunda bulundu, hukuki girişim başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve RTÜK’e bilgi ve belgelerle 200’ün üzerinde başvuru yapıldı.