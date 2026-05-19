Halk direniş başlattı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bulunan 130 bin metrekarelik Gülsuyu Gülensu Ormanı’nın 20 yıllığına ‘‘günübirlik dinlenme alanı’’ adıyla özel işletmeye kiralanmak istenmesi, mahallede rant tartışmasını büyüttü. Gülsuyu-Gülensu Mahalle Meclisi’nin çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, ormanın ticari kullanıma açılmasına karşı “Gülsuyu-Gülensu Orman İnisiyatifi”ni kurarak direniş başlattı. Halk, kamusal yeşil alanların özelleştirilmesine karşı mücadele edeceklerini vurgulayarak, “Orman halkındır, ranta teslim edilmeyecek” dedi.

Kanlıca Orman Müdürlüğü tarafından 5 Mayıs’ta gerçekleştirilen ihalenin kim tarafından alındığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, yurttaşlar sürecin şeffaf yürütülmediğini savundu. İhalenin iptali talebiyle İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne dilekçeler sunan mahalleli geçen günlerde de Gülsuyu Nurettin Sözen Parkı’nda bir toplantı düzenledi. Bölge halkı ve çeşitli siyasi parti, dernek ve platformların katılımıyla düzenlenen toplantıda Gülsuyu-Gülensu Orman İnisiyatifi’nin kurulması kararının yanı sıra geniş çaplı bir imza kampanyasının başlatılacağı öğrenildi. Ormanlık alanda bugün ağaç dikim etkinliği ve kitlesel bir temizlik çalışması yapılmasının da kararlaştırıldığı toplantıda ayrıca bilgilendirici broşürler hazırlanarak mahalle genelinde dağıtılacağı, sosyal medya ve basın çalışmalarıyla kampanyanın büyütüleceği de kaydedildi. Mahalledeki pazar alanlarında imza stantları açılması, kapı kapı bilgilendirme çalışmaları yürütülmesi ve muhtarlıklar ile derneklerin sürece dahil edilmesi de planlandı.

ALGI YARATIYORLAR

Toplantıda söz alan yurttaşlar, bölgede yaşanan güvenlik ve sosyal sorunların çözülmesi yerine ormanın ticarete açılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Mahalleli, çözümün özelleştirme değil kamusal düzenlemeden geçtiğine dikkat çekerek "Yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanları, oturma alanları, tuvaletler ve güvenlik önlemleriyle donatılmış, ücretsiz ve kamusal bir mesire alanı istiyoruz" dedi. Mahalle temsilcileri ve yurttaşlar, Gülensu Ormanı’nın yalnızca Gülsuyu-Gülensu için değil tüm Maltepe ve İstanbul için önemli bir ‘’nefes alanı’’ olduğunu vurguladı. Toplantıda söz alan katılımcılar, alanın "atıl bırakıldığı" gerekçesiyle ticari kullanıma açılmasına karşı çıktıklarını belirterek, bunun yerine kamusal kullanımın güçlendirilmesini savundu. Toplantıya katılan Gülsuyu Gülensu Yaşam ve Dayanışma Merkezi Derneği’nden (GÜLDAM) ve Mahalle Meclisi üyesi Haydar Tunç, "Bu orman sadece Gülsuyu, Gülensu’nun değil bütün Maltepe’nin akciğerleri. Buranın ihaleye verilmesi, talana, ticarileşmeye ve ileride yapılaşmaya açılması anlamına gelir. Buna karşı bir tutum geliştiriyoruz. Belediye veya Bölge Orman Müdürlüğü burayı halkın kullanımına açabilecek bir mesire alanı yapmalıdır’’ diye konuştu.

Toplantıya katılanlardan CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Türkel ise ormanın uzun yıllardır halk tarafından kullanılan bir alan olduğunu belirterek, “Buranın kötü durumda olduğu algısı yaratılarak özel sektöre devredilmesinin önü açılıyor” değerlendirmesini yaptı.