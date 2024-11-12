Halk direnişi kazandı

Malatya Pütürge ilçesindeki Uzuntaş, Yeşildere ve Yandere mahallelerinin geçtiği alana kurulması planlanan, köylerin ve mezranın su altında kalmasına yol açacak olan Büyükçay Barajı projesi iptal edildi. Pütürge Çevre Platformu Başkanı avukat Ramazan Derin “Karar sevinçle karşılandı. Ülkenin bütün derelerinin özgür akması dileğiyle” dedi.

KÖYLER KURTULDU

İhalesi yapılan ve kamulaştırma çalışmaları başlayan baraj halkın tepkisine neden olmuştu. Mahalleli ve yaşam savunucuları, evlerinin, tarım alarlarının sular atında kalacağını belirterek projeye karşı çıkmıştı. Barajın, Adıyaman’ın Menzil ilçesine su götürmek için yapıldığı ve Menzil cemaatine yakın bir grup tarafından yapılacağı iddia edilmişti. Bölge halkı, baraj istemediklerini belirterek eylemler yapmış ‘‘Barajın ne Malatya’ya ne Pütürge’ye ne de bölge halkına getirisi yok” demişti.

Baraj projesinin iptal edildiği müjdesini veren Pütürge Çevre Platformu Başkanı avukat Ramazan Derin, “Baraj projesinin ödenek yetersizliğinden iptal edilmiş olabileceği konuşuluyor ancak bizler biliyoruz ki mücadelemizin etkisi var. Daha önce İdare Mahkemesi’ne iptal için başvuruda bulunduk, oradaki ÇED düzenlemesinin yapılmadığı yönündeydi. Aynı zamanda ÇED’in yapıldığı ve ÇED’e gerek olmadığı kararının verildiği yer ile barajın yapılmak istendiği yer arasında yaklaşık 2,5-3 km’lik alan olduğunu söylemiştik. Proje yapılsaydı tüm çevreyi etkileyecekti ve çok sayıda köy su altında kalacaktı” dedi.

Kamulaştırmanın başladığını ve kısmi olarak yapıldığını anımsatan Derin “Kamulaştırma yapıldıktan sonra hak sahiplerinin hesabına para yatırılırdı o yatırılmadı, kısmi kamulaştırma yapıldı” diye konuştu. Derin, şöyle devam etti: “Son 4 yılda yapılıyor yapılacak denen Büyükçay Barajı projesine doğa sevenler olarak bizler hep karşı durduk, gerek saha bazında ve gerekse hukuki anlamda sonuca etki edecek çeşitli etkinlikler yaptık. İdare Mahkemesi’nde projeyi durdurmaya ilişkin istemde bulunduk, dava süresince geçici durdurma kararları ile bu güne kadar erteledik. Proje 2021 yılında başlayacaktı ancak açtığımız davalar ve direnişler neticesinde bu gecikti. Bu da bizim için bir kazanımdır. Biz konunun takipçisi oldu. Baraj projesinin iptal edildiği kesin ama neden iptal edildiği gerçekten ödenek yetersizliği mi halkın tepkisi mi bunu tam bilmiyoruz. Bu tür projelerle doğamızın yok edilmesine karşıyız. Bölgedeki kadınlar da direnişin simgesi oldu. Baraja karşı bölgemizin sosyopolitik yapısına rağmen kadın emeği belirleyici oldu.’’