Halk direniyor yetkililer sessiz: Uzungöl için son çağrı

Trabzon Uzungöl’de gerçekleştirilmesi planlanan hidroelektrik santralı (HES) projesine karşı yurttaşların başlattığı nöbet ikinci gününde de sürdü. Şirket yetkilileriyle yapılan görüşmeden sonuç çıkmayınca direniş nöbeti başlattıklarını söyleyen halk "Bu soğukta geceden beri ayakta buradayız, nöbetteyiz. Doğamızın katledilmesine karşıyız" diyerek yetkililerin sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği ise HES projesine karşı "Uzungöl için son çağrı. Bu yanlıştan dönün, Uzungöl’ü yok etmeyin" açıklamasını yaptı.

Çaykara ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de HES projesinin yeniden başlatılmak istenmesi bölgede tansiyonu yükseltti. Solaklı Vadisi üzerine kurulması planlanan HES’e karşı başlatılan nöbet gece de sürdü. İş makinalarının bölgeye getirilmesinin ardından proje alanını trafiğe kapatan halk bölgede ateş yakarak geceyi geçirdi.

Çok sayıda sanatçı, yazar, oyuncu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Uzungöl için çağrı yaparken yetkililerin sessiz kaldığını belirten halk "Yöneticiler bu konuda üstüne düşeni neden yapmıyor. Uzungöl için sessiz kalmayın" dedi.

Fotoğraf: ANKA

"DİRENİŞ GÖZARDI EDİLEMEZ"

Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği de "Uzungöl’ü korumak için son çağrı!" diyerek yaptığı açıklamada "Uzungöl ve çevresi için kritik bir gündeyiz. Doğa harikası Uzungöl’ü tehdit eden ve geleceğini riske atan hidroelektrik santral (HES) projesine karşı sesimizi bir kez daha yükseltiyoruz. Bu bölgenin doğal zenginliklerini ve ekosistemini koruma mücadelesinde halkın, yerel işletmelerin ve çevrecilerin haklı direnişi göz ardı edilemez. Buradan yetkililere ve projeyi üstlenen firmaya son kez sesleniyoruz: Uzungöl’ü yok edecek bu projeden bir an önce vazgeçin" ifadelerine yer verdi. "Uzungöl, sıradan bir bölge değil; Trabzon’un en değerli doğal miraslarından biridir. Bu proje, geri dönüşü olmayan bir yıkıma neden olacaktır" denilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Yıllardır turizme katkı sağlayan, sadece Uzungöl insanın değil bütün bir şehrin ve bölgenin geçimini sağlayabilen ve ülkemizin en çok ziyaret edilen doğa alanlarından biri olan Uzungöl’ün yok oluşuna izin vermeyin. Eğer bu çağrımıza kulak verilmezse, haklarımızı korumak için yasal ve demokratik her yolu kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Uzungöl’e imar planını 1962 yılından beri veremeyenler, Uzungöl’de imar olmadan imara aykırı yapılar yaptıkları gerekçesi ile kendi tapulu arazilerinde yaptıkları yapıları ve Uzungöl silüetine etki yapmayan Uzungöl dışındaki mahalle ve köylerdeki gariban vatandaşlarımızın yapılarını yıkıp TOMAlarla, joplarla, biber gazları ile ve yüzlerce askerlerle bu vatandaşlara 3-5 yıl önce yine burada orantısız güç kullanan yönetim, bugün Uzungöllüleri, taşkıranlıları ve doğa sever buradaki diğer insanlarımızı Trabzonspor’a kâr sağlamak amacı ile yanlış bir HES projesine ön ayak olup hakikatleri göz ardı edip projenin sürecindeki gerçekleri örtbas ederek bugün firmayı başlatmak istiyor. Hukuken firmanın başlaması açısında bir bahis yok lakin süreç baştan sona kadar yanlış. Danıştayda olan bu süreç kararını verene dek kimse insiyatif alıp bu firmaya dur deme iradesini ve sorumluluğunu alamıyor. Bu konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya el atması ile anında durabilir. Ruhsat iptal edilebilir, ya da bu firma yetkilileri ile görüşülerek bu projeden vaz geçmeleri istenilip yaşam alanına zarar vermeyecek farklı enerji santrali yeri temin edilebilir. Ya da kamu yararı adına zararı karşılanıp proje durdurulabilir. Trabzonspor yönetimini de son bir çağrımız var. Sizin kazanç hırsınız için kendi memleketinizin en stratejik noktalarından biri olan Uzungöl gibi bir yere kıyıp, yapamadığınız HES projenizi sattığınız firmadan geri alıp zararını karşılayın ve üstünüzdeki bu kara lekeyi temizleyin. Aksi takdirde bu vebal ile ömür boyu anılacaksınızdır ve bizler bunu asla unutmayacağız. Biz buradayız ve doğamızı savunmaya kararlıyız. Uzungöl’ü korumak hepimizin sorumluluğudur! Burada yanımızda durmayıp Uzungöl’den fayda sağlayan şehrin her bir sektör temsilcilerinin bu sessiz uzaktan izleyişini de not ediyoruz. Çaykaralı, Trabzonlu olan sanatçı ve siyasetçilerimizide! Yanımızda kimler bizimle onuda not ediyoruz. Son kez söylüyoruz! Uzungöl bir SiT alanıdır! Uzungöl bir Tabiat Parkıdır! Uzungöl bir özel çevre koruma bölgesidir! Uzungöl bir turizm destinastonu ve bir doğa temalı yaşam alanıdır! HES afet alanı içindedir ve çeşitli raporu alındığı yılda burası adet alanı olarak ilan edilmemiş idi. Bu yüzden bu ÇED raporu sağlıklı değildir biz bunun için dava açtık. Danıştay beklediğimiz o durdurma kararını verecektir ve vermelidir de. Lakin vermeden firma bugün başlamak istiyor. Biz bu yanlış için mücadele ediyoruz. Daha yaşanabilir biz Uzungöl için yanlışların karşısında doğruların yanında olmaya devam edeceğiz. Hata yapmak suç değildir. Hatayı kabullenip düzeltmek de bir erdemlikdir bir ferasettir. Askerimiz ile insanlarımızı yine aynı bu völgede karşı karşı getirenleri göreve davet ediyoruz."