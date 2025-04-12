‘Halk doğru noktadadır ama süreç yürüyecek’

Politika Servisi

PKK Lideri Abdullah Öcalan ile bayramda görüşen yeğeni Ömer Öcalan, görüşmelerin detaylarına ilişkin konuştu.

T24’e konuşan Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan’ın, bir taraftan çözüm tartışmalarının yürüdüğü ve sürecin başladığı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan operasyonlara ve Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına dair “demokrasi ve örgütlenme” vurgusu yaptığını aktardı.

ÖCALAN BEKLEDİĞİ GAZETECİLERİ SAYDI

Ömer Öcalan şu ifadelere yer verdi:

Bizler de aile olarak bu görüşmenin devam etmesini istiyoruz. Gazetecilerin gitmesi gerekiyor. Talep edeceği gazeteciler var. 5-10 gazeteci saydı, tecrübeli, yaşları çok ileri olan gazeteciler… Hasan Cemal, Cengiz Çandar şimdilik bunları söyleyeyim…

Başkanım, İstanbul’la ilgili son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz​ diye sordum. “Eğer biz demokratik sistemi, demokratik cumhuriyeti oluşturabilirsek buradan herkes faydalanacak, onlar da faydalanacak. Hatta onları biz kurtaracağız. Biz demokratik zeminin güçlenmesi için çalışıyoruz. Demokraside de herkese fayda vardır ve bu sistem oluşursa bu sorunlar da ortadan kalkmış olur” dedi.

Kürtler dört elle sarılmış olarak bu sürece inanıyor, güveniyor. Ben bunu Başkan’a söyledim, “halkımız size ve yaptığınız çağrıya güveniyor, inanıyor. Ama devletle ilgili kuşku ve şüpheler var,” diye. Bu kuşku ve şüphelerin sebepleri içinde 2015 sürecindeki, 2009’daki ve 93’teki yaşanmışlıklar var. Buna karşılık Sayın Öcalan, “Halk doğru noktadadır, bu konuda haklıdır ama ben de bu süreci yürütmekte kararlıyım” dedi.