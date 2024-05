Halk dümenin başına geçti

1 Mayıs’ta rejime karşı toplumun bütün kesimlerinden yükselen itirazlar alanlarda bütünleşti. Toplumsal desteğini yitiren iktidara karşı halk sandığa sığmayan, kurtarıcı beklemeyen bir anlayışı yeşertmeye başladı.

Öncü DURMUŞ

Ülkenin dört bir köşesinde kutlanan 1 Mayıs işçi bayramının ardından yurttaşların iktidarın yasaklamalarına karşı gösterdiği kararlı davranış, ülkede yeşermeye başlayan yeni bir dönemin kapısını araladı.

Kadınlardan gençlere işçilerden emeklilere halkın ‘Artık yeter’ seslenişi toplumsal desteğini kaybeden AKP iktidarına karşı 1 Mayıs alanlarında bütünleşti.

Ankara’da hukuksuzluklara karşı bir araya gelen avukatlardan, hakları gasp edildiği için eyleme geçen veterinerlere, artan iş yüküne ve yoksullaşmaya karşı harekete geçen mali müşavirlere kadar toplumun bütün kesimlerinin talepleri 1 Mayıs’taki direnişlerde karşılık buldu.

Yasaklara, engellemelere, iktidarın tehditlerine karşı Taksim için sokağa çıkan yurttaşların kararlı ve iradeli duruş ise yeni dönemde artık tek muktedirin Erdoğan iktidarı olmadığını, hatta ülkede var olan Saray rejiminin miadını doldurmaya başladığını gözler önüne serdi.

REJİMİN SINIRLARI AŞILDI

Her sene ülkenin her tarafında yaşanan 1 Mayıs kutlamalarında uzun yıllar sonra ilk defa iktidarın gösterdiği bir alanda yapılmadı. Muhalefetin sesini kapatmak isteyen, alanlarını toplumdan olabildiğince uzaklaştıran ve mümkün olduğu kadar izole bir alanda taleplerini haykırmasına izin veren iktidara halk önceki gün dur dedi. Keyfi yasaklamalar önünde ‘Yasağı tanımıyoruz’ iradesi ortaya koyuldu. Hak arama mücadelesi halkın talepleri etrafında örgütlenirken AKP’nin çizdiği rotaya rıza gösterilmedi.

HER YER 1 MAYIS

Bulundukları illerde 1 Mayıs’a çıkan herkesin gözü kulağı Taksim oldu. İstanbul’un tamamı kilitlendi. O gün çalışmak zorunda olan, evden çıkamayan, alanda olan olmayan herkes 1 Mayıs’ta yaşananlara şahit oldu. İş yerlerinde, kapanan yollarda, otobüslerde itiraz sesleri açığa çıktı. İktidarın sorgulanamaz, tartışılamaz kararlarının meşruluğu kalmadı.

GERİ ADIM ATILMADI

Günler önce açıklanan yasak kararına, iktidarın ‘terör, güvenlik’ söylemleri ile gerçekleştirdiği tehditlerine rağmen halk geri adım atmadı. Sandıktaki öfke alanlara yayıldı. Kitlesel geçen kutlamalarda derinleşen krize, geleceksizliğe, yoksulluğa karşı talepler öne çıktı.

Uzunca bir süredir geri çekilen toplumsal muhalefet bir kez daha ayağa kalktı. En ufak bir itiraza karşı bile gözaltılarla, tutuklamalarla, keyfi yasaklarla halkı cezalandırmak isteyen iktidara karşı kapatılan surların önündeki yüzlerce polisin önüne dikilen yurttaşlar artık harekete geçtiklerinin mesajını verdi.

Yaşananlar açığa çıkardı ki; sorunların çözümlerine karşı kimseye vekâlet verilmeyen, sandığa sığmayan bir muhalefet anlayışı mayalanmaya başladı. Derinleşen ekonomik kriz, geleceksizlik, işsizlik gibi ülkenin sorunlarına karşı çıkış yolu arayan halk yeni dönemde dümenin başına olacak.

∗∗∗

SOL PARTİ: YARINLARI KURMA ZAMANI

Taksim’i zorlayan ve ülkenin 80 farklı yerinde de alanları dolduran SOL Parti, 1 Mayıs’a dair değerlendirmelerde bulundu. İktidarın ömrünü tamamlamaya doğru gittiğini belirten açıklamada ülkede yeni bir dönemin kuruluş iradesinin açığa çıktığı vurgulandı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Tüm toplumu açlığa ve sefalete sürükleyen iktidara karşı; ölüme terk edilen emeklileriyle, açlık seviyesinde ücretlere mahkûm edilen işçileriyle, işsizlik girdabında boğulan gençleriyle, kadınlarıyla, emekçi ezilen milyonlar 1 Mayıs meydanlarını doldurdu. Yenilmiş ve adım adım çözülen iktidar halkın yükselen mücadelesini bastırmak için tüm İstanbul’u adeta abluka altına aldı. İstanbul’un dört bir yanında on binlerce polisle kurulan barikatlar, Beşiktaş’ta, İstiklal’de polis saldırıları, kapatılan yollar, TOMA’larla kuşatılan Saraçhane’deki Surlar, hepsi AKP’nin acizliğinin bir göstergesidir. Yasak, baskı ve zorbalıkla ayakta kalmaya çalışan iktidarı arkasına saklandıkları Çin Setleri de kurtaramayacaktır. Emekçi halkın güçlü kollarıyla yıkılamayacak barikatın, aşılamayacak engelin olmadığını başta iktidar sahipleri olmak üzere herkes görecektir. 1 Mayıs 2024 bu rejimin yıkılmaya mahkum olduğunun yeni bir göstergesi ve baskılara karşı Türkiye’nin yeniden kuruluş iradesinin en güçlü çağrılarından birisi olmuştur. SOL Parti 77 noktada katıldığı 1 Mayıs meydanlarından yükselen bu çağrıyı adım adım örgütleyecektir. Öte yandan İstanbul’da günlerce “yüzümüzü TAKSİM’e döndük” sözleriyle Taksim için çağrılar yapan DİSK yöneticilerinin, CHP başkan ve yöneticileriyle birlikte on binlerce emekçiye sırtını dönerek alandan çekilmesi de bu 1 Mayıs’ın olumsuzluğu olarak yaşandı. Saraçhane’de Taksim iradesine sahip çıkan on binleri; ülkenin bütün sokaklarını dolduran tüm emekçileri selamlıyoruz. Artık ömrünü tamamlayan, büyük bir acziyet içinde çöküşüne koşan iktidarın karşısında şimdi ülkemizin daha eşit, daha özgür, daha adil, kardeşçe yarınlarını kurmak için yürüme zamanıdır.”

∗∗∗

SIKIYÖNETİM UYGULAMALARI DEVREDE

Emek Partisi de 1 Mayıs’ta yaşananlara ilişkin açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, “İstanbul ablukaya alınırken, sıkıyönetimi aratmayan uygulamalar bir kez daha devreye konuldu.

Tek adam yönetimi Saraçhane’de binlerce işçi ve emekçinin karşısına sermaye için barikat kurdu. On binlerce polis, TOMA, biber gazı ve plastik mermilerle işçi ve emekçilere saldırdı. İstanbul’un dört bir yanında onlarca gözaltı yaşandı. 1 Mayıs gösterilerine katılanlara şiddet uygulandı, ters kelepçe takıldı. Sermayenin tek adam iktidarının yasakçı tutumunun ve estirdiği polis terörünü lanetliyoruz” denildi. Sendikaların ve CHP’nin alandan ayrılmasının da eleştirildiği açıklamada “Taksim’e çıkma çağrısı yapan sendikaların yönetimleri büyük oranda kendi tabanlarını sürece katacak çalışmadan uzak bir tutum sergilemiştir. Aralarındaki kopukluk, iletişimsizlik, vb. sorunlar, alanı dolduran binlerce işçi ve emekçinin kararlı tutumunu göz ardı ederek alanı hızlıca terk etmeleri tepki çekmiştir” ifadeleri yer aldı.

∗∗∗

1 MAYIS GÖZALTILARI UZATILDI

İstanbul’da düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınan 217 kişiden 187’si serbest bırakılırken gözaltında olan süreleri uzatıldı. Gençlik Komiteleri’nden yapılan açıklamada “Taksim’de gözaltına alınan 18 arkadaşımızın sabah saatlerinde savcılığa çıkmasını bekliyorduk ancak arkadaşlarımızın Filistin eylemlerinde İsrail’le yapılan kirli ticareti ifşa ettikleri için gözaltı sürelerinin 1 gün daha uzatıldığını öğrendik. Arkadaşlarımızı serbest bırakın” denildi.