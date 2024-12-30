Halk düşmanlarını gönderelim

Politika Servisi

Halkı yoksulluk çemberine hapseden AKP - MHP ittifakına yönelik ülkenin dört bir tarafında protestolar sürüyor. Yurttaşlar önceki gün Ankara Tandoğan Meydanı’nda ‘Bu rejime artık yeter’ seslerini yükseltirken dün de Kocaeli Emek ve Demokrasi güçlerinin çağrısı ile İzmit’te bir miting düzenlendi.

Açıklanan 22 bin 104 TL’lik asgari ücretin protesto edildiği mitingin, kötü hava koşullarına rağmen kitleselliği ise dikkat çekti.

Mitinge DİSK, KESK, TMMOB başta olmak üzere birçok sendika ve meslek örgütü destek verirken CHP, DEM Parti, SOL Parti, TİP, EMEP gibi birçok siyasi parti de katılım sağladı.

İzmit, Yürüyüş Yolu’nda bulunan Belediye İşhanı önünden eski Real Otoparkı’na kadar yürüyüş yapan yurttaşlar sık sık ‘AKP mezara halk iktidara’, ‘Sefalet ücretlerine alışmayacağız’ sloganları attı.

Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılan açıklamada iktidarın halk düşmanı ve sermaye yanlısı politikalarına dikkat çekilerek mücadele vurguları yapıldı.

Yapılan açıklamanın ardından kürsüde konuşan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, “30 bin TL altında yokuz dedik. ‘Geçim yoksa seçim var’ dedik. Bugün tekrar sesleniyorum: Salonlarda kongre yapanlara, Perşembe Pazarı’na gidin, Gebze’deki grev çadırına gidin ama bir an önce sandığı getirin!” diye konuştu.

Miting alanında konuşan Emek Partisi Genel Başkanı İskender Bayhan, “Cumhurbaşkanı Saray’ın tek adamı, safının sömürücülerin safı olduğunu belli etti. Bizim sorumluluğumuz bu sömürücü ittifaka karşı emeğin, emekçinin birliğini sağlamaktır. Erdoğan ne söylüyorsa tersi olacağını biliyoruz. Milli güvenlik derse grev yasağı geliyordur. Biz iş emek ekmek için kardeşlik için onlara dur diyeceğiz.” dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, konuşmasında “. Erdoğan diyor ki, ‘Asgari ücret çatlasanız da patlasanız da yüzde 30 artışla emekçinin alnının terinin karşılığıdır’. Biz de diyoruz ki, İşçinin rahat edemediği yerde patronlar da rahat edemeyecek. Erdoğan sen de hak ettiğin karşılığını alıp defolup gideceksin” ifadelerini kullandı.

EMEK HIRSIZLARI

Öte yandan ülkenin birçok kentinde de iktidarın ekonomi politikaları protesto edildi.

İzmir'in Foça ilçesinde örgütlü sendikalar açıklanan asgari ücrete karşı Nihat Dirim Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamayı Tüm Emeklilerin Sendikası Foça Şube Başkanı Dilhan Akçay okudu. Milyonlarca işçiyi, emekçiyi, emekliyi ilgilendiren asgari ücretin açlık sınırının altında açıklandığını hatırlatan Akçay, "Artık ne TÜİK'in, ne de hissedilen enflasyonun hiçbir anlamı kalmadı. Yapılan tek şey emek hırsızlığıdır" dedi.

NİYETİNİ BİLİYORUZ

Samsun’da ise DİSK Emekli-Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası ve Bağımsız Emekliler Sendikası'nın çağrısıyla emekliler bir araya gelerek sorunlarını haykırdı. Yürüyüşe katılan emekliler, hükümetin ekonomi politikalarını ve sosyal güvenlik sistemindeki reform adı altındaki düzenlemelerine karşı mücadele edeceklerini vurguladı. Sendikalar adına okunan basın açıklamasında, emeklilerin giderek artan ekonomik sorunlarına ve sosyal yaşamdan dışlanmalarına dikkat çekildi. Hükümetin 2024 yılını "emekliler yılı" ilan ettiği hatırlatılarak, "Bu yılın emekliler yılı olmadığını yaşayarak gördük. Asgari ücrete yapılan trajikomik zam, iktidarın niyetini açıkça göstermektedir" denildi.

Aydın Emek ve Demokrasi Platformu, tarafından da kent meydanında basın açıklaması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, “Dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye’de. Vergi gelirlerinin büyük bölümünü KDV gibi dolaylı vergiler oluşturuyor. Bu adaletsiz vergileri zengin de fakir de işçi de patron dayanır oranda ödüyor” ifadeleri yer aldı.