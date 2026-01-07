Halk Ege Et’in ikinci şubesi açıldı

Merkezefendi Belediyesi, Halk Süt, Halk Ekmek, Halk Market ve Halk Et projelerini ilçeye kazandıran Merkezefendi Belediyesi, Halk Et Mağazası’nın 2. Şubesini Sevindik Mahallesi’nde hizmete açtı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Yaptığımız projeler ile hemşehrilerimizin yüzünün gülmesini istiyoruz. Sevindik Mahallemize açmış olduğumuz Halk Et Mağazamızın 2. Şubesi hayırlı ve uğurlu olsun. Güvenilir, kaliteli, hijyenik ve ekonomik eti hemşehrilerimiz ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel işleri, güzel hizmetleri hep birlikte yapacağız. Biz Merkezefendimizi gerçekten bütün kalbimizle, ilgimizle, ihtiyaçları bilerek ve tespit ederek yönetiyoruz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, “Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Merkezefendi Belediyesi devam eden hizmetleriyle Türkiye’nin gündeminde” diye konuştu. Sevindik Mahalle Muhtarı Bülent Koçyiğit, “Mahallemize açılan Halk Et Mağazamız hayırlı ve uğurlu olsun. Sevindik’te oturmaktan, Merkezefendili olmaktan büyük gurur duyuyorum” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Halk Et Mağazasının açılış kurdelesini dualarla birlikte kesti. Kurdele kesimi sonrası yurttaşlardan mağazadan alışveriş yaptı.