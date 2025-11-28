Halk Ekmek büfelerinin sayısı 30’a çıktı

Denizli Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Her geçen gün belirli periyotlar ile büfe sayısı artan ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ ilçe geneline hızla yayılıyor. Alpaslan Mahallesi’ne kurulan büfe ile ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ büfe sayısı 30’a yükseldi. Hane bütçelerine destek olması amaçlanarak kurulan ve yurttaşlar tarafından yoğun ilgi gören Merkezefendi Halk Ekmek büfeleri artık 30 noktada hizmet veriyor. Merkezefendililerin hem ekonomik hem de kaliteli sıcak ekmek tüketimine katkı sağlayan büfelerde ekmek satışları, sabahın erken saatlerinde başlıyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hemşerilerimizin günlük ekmek ihtiyacını ucuz ve kaliteli bir şekilde karşılamak için, Merkezefendi Halk Ekmek Büfelerimizin sayısını artırarak ilçemizin geneline yaymaya devam ediyoruz. Alpaslan Mahallemize kurduğumuz ve git gide artıracağımız yeni büfelerimiz ile vatandaşlarımıza hizmet vermeyi sürdürüyoruz” dedi.