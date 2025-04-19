Halk Ekmek büfelerinin sayısı 44’e ulaştı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halka uygun fiyatlı ve sağlıklı ekmek ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek projesini Akhisar’da da başlattı. İlçeye 6 Halk Ekmek büfesi kazandırıldı.

Akhisar’ın çok şanslı olduğunu belirterek, 2019 yılından bu yana Besim Dutlulu aracılığıyla sosyal belediyecilik hizmetlerine kavuştuğunu vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Görev süremizin bir yılını tamamladık. Bu bir yıl içerisinde geriye bakıyorum neler yaptığımıza. Asli görevlerimizi yerine getirdik. Bunun yanı sıra maalesef Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlamındaki eksiklerini gördük ve buna yönelik çalışmalarımızı başlattık. Biz bir yerde hizmet yaparken muhakkak ki tarafların hepsini aynı noktada buluşturup, aynı mutluluğa ulaştırmak istiyoruz. Halk Ekmek’te ekmek fabrikası kurmak çok basitti bizim için. Ama bu sefer fırıncı esnafımızı üzecektik ve onları burada mağdur edecektik. Seçim boyunca hep bana sordular ‘Halk Ekmek nasıl olacak?’ diye. Fırıncılarımızdan çalışmadığı saatleri satın alarak, onların cebini dolduracak ve halkımızın da yüzünü güldürecek bir projeyi hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

Ülkemizin çok büyük ekonomik zorluklardan geçtiğini söyleyen Zeyrek, “Herkes bir ekmek parasının derdine düşmüş durumda. Maalesef ki bizi bu hale düşüren iktidar, halkımızın bu sesine ve çığlığına kulaklarını, gözlerini kapatmış durumda. Ama biz hem Akhisar Belediyesi hem Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın her zaman yanında olacağımıza, halkın parasını halkımız için harcayacağımıza her yerde dile getirdik ve bu tür noktalarla da bunu icraata döndürmüş olduk” dedi.

Zeyrek, “Maalesef hepimiz yoksulluk krizinin altına çeken bu ekonomik krizde biz tabi ki Halk Ekmek’i de Kent Lokantası’nı da, Halk Mandıra’yı da Hoş Geldin Bebek kampanyasını da, Anne Kart’ı da her şekilde halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Biz geçtiğimiz hafta Salihli’de olduğu gibi, Mayıs’ın ilk haftasında Akhisar’da açacağımız gibi ve Behrimin 17 ilçesinde kent lokantalarını, halk mandıralarını, halk ekmeği ve kreşleri açmaya devam edeceğiz. Bizim zihniyetimiz, ‘Komşusu aç yatarken kendi tok yatan bizden değildir’ zihniyetidir. Halkın parasını rantçılara harcayan bizden değildir” şeklinde konuştu.

KENT LOKANTASI MÜJDESİ

Akhisar’ın 6 noktasında Halk Ekmek büfesi açıldığını kaydeden Zeyrek, “İlerleyen süreçte tüm mahallelerimizde olacaktır. İhtiyaç sahiplerine lezzetli, sağlıklı, ucuz ekmeği bu büfeler aracılığıyla ulaştırmaya devam edeceğiz. Bunun sonunda göreceğiz ki biz birlikte çok güzel bir aileyiz. Ben kendi evladımın, kendi ailemden bir bireyinin nasıl ki aç yatmasını istemiyorsam, nasıl ki en iyi şartlarda yaşamasını istiyorsam en uzak köydeki evladımın da aynı şartlarda yaşamasını istiyorum. O yüzden bugün açtığımız kimisinin küçümsediği Halk Ekmek büfesi aslında sosyal belediyecilik anlamında çok büyük bir adımdır. Akhisar’ımıza hayırlı olsun. Mayıs’ın ilk haftası Kent Lokantası açılışında tekrardan sizlerle buluşmanın umudunu yaşıyorum” dedi.

“Sosyal belediyecilik Türkiye’nin bir gerçeği oldu”

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise Türkiye’nin farklı bir döneme girdiğini ifade ederek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesi olarak yol yapmak, park yapmak, temizlik yapmak gibi temel belediyecilik hizmetlerimizi hiç aksatmadan devam ederken bir yandan da sosyal belediyecilik Türkiye’nin bir gerçeği oldu. Bu adımlardan bir tanesi kent lokantaları. Bir o kadar da önemlisi Halk Ekmek” ifadelerini kullandı.

“ÖRNEK BİR PROJE, GURUR DUYDUĞUMUZ BİR PROJE OLDU”

Bu halk ekmeğin diğer halk ekmeklerden farkı olduğunu ve kendisi için önemine değinen Başkan Besin Dutlulu, “İlk halk ekmek seçim vaadi olarak başladığı zaman ben Ferdi Başkanımıza ‘Başkanım bunu yapıyoruz ama fırıncıları da küstürmeyelim’ dedim. O da, ‘Hayır bizim çok güzel bir projemiz var. Biz halk ekmeği gidip de kendimiz üretmeyeceğiz. Bunu zaten fırıncı esnafından alacağız. Onlara destek olmuş olacağız’ dedi. Bundan 2 halta kadar önce fırıncılarımızla konuştuk, Ferdi Başkanımızın projesini anlattık. Gerçekten çok hoşlarına gitti. Biz şu an Akhisar’da 6 noktada hizmete başlıyoruz. 2 nokta daha ekleyeceğiz. Efendi Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi’ne de inşallah bun hizmetimiz ilave edeceğiz. Bu noktalarda vatandaşlarımızı ucuz ekmekle buluşturuyoruz ve en önemlisi küçük esnafımıza destek olmaya devam ediyoruz. Örnek bir proje oldu bu” dedi.