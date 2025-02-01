Halk elektrikte de borsaya bırakıldı

İlayda SORKU

Yıllardır enerji sektöründe piyasacı politikaları hayata geçirerek şirketleri koruyan AKP iktidarı, halkı mali yükün altına sokan uygulamalarını sürdürüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) geçtiğimiz kasım ayında aldığı karar 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi. Daha önce 1 milyon kWh olan serbest tüketici limiti, konutlar için 5 bin kWh’ye düşürüldü.

Yeni düzenleme ile birlikte, aylık elektrik tüketimi 417 kWh’yi aşan mesken aboneleri devletin sağladığı sübvansiyonlardan çıkarıldı ve yüksek faturalarla baş başa bırakıldı. Mevcut durumda 1047 lira fatura ödeyen bir hanenin yeni sistemde faturası 2 bin 16 liraya çıkacak.

Yeni uygulamanın özellikle yüksek tüketimi olan aboneleri etkileyeceğini öne süren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bazı yurttaşların faturalarının yüzde 80’e varan oranlarda artacağını açıkladı.

KAMU ARADAN ÇEKİLEMEZ

Hayata geçirilen düzenlemeyi BirGün’e değerlendiren TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, halkın borsanın insafına bırakıldığına dikkati çekti. Belirlenen sınırın keyfi ve teknik gerekçelerden yoksun olduğunu vurgulayan Ulutaş, “Bakan, açıklamasında konut abonelerinin yalnızca yüzde 3’ünün etkileneceğini söylüyor ancak bu aşılması çok zor bir sınır değil. Isınma ve soğutma için elektrik kullanan, özellikle Akdeniz, Ege gibi bölgelerdeki yurttaşların yoğun olarak etkilenecekleri bir sınır. Evinizin 2 odasını yılın 3 ayı klima ile ısıtır ya da soğutursanız sınırı aşma riskiniz var” diye konuştu.

Ayrıca uygulamanın geçmiş dönem tüketimine bakarak sürdürüleceğini hatırlatan Ulutaş, şunları söyledi: “2025’te ne yaparsanız yapın, 2024'te 5 bin kWh'lik bir sınırı aşmışsanız, borsadaki fiyata göre faturalandırılacaksınız. Dolayısıyla yurttaşların bir önlem alma şansı yok. Zaten borsada fiyat anlık oluştuğu için halkın kendi faturasını öngörme ve ona göre önlem alma ihtimali de ortadan kalkıyor. Dahası şu an borsada fiyatlar ulusal tarifeden yüzde 96 daha fazla. Devlet yurttaşları enerji piyasasındaki aktörlerle karşı karşıya bırakıyor ve halkı borsanın insafına bırakıyor. Enerji alanı; üretimi ve dağıtımı ile kamusal bir anlayışla ele alınmalı. Kamunun bunu bir insan hakkı olarak görmesi lazım. Kamunun, ‘Ben aradan çekiliyorum, sizi borsadaki fiyatlarla baş başa bırakıyorum’ deme hakkı yok."