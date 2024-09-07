Halk enflasyonun altında eziliyor: Yaşam maliyeti İstanbul'da asgari ücreti yuttu!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, asgari ücretin İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşama maliyetini karşılama oranının ağustos ayı itibarıyla yüzde 24,6'ya düştüğünü söyledi.

Gökce, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bu yıl Ocak ayında asgari ücretin İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetine oranı yüzde 32 seviyesindeydi. Bugün yüzde 24,6'ya düştü" diye yazdı.

2023 yılından itibaren asgari ücretin İstanbul'da yaşam maliyetini karşılama oranı bakımından en kötü ayın yüzde 24 ile 2023 Haziran ayı olduğunu anımsatan Gökce, "O tarihten itibaren yapılan ara düzeltmelerle oran hep yüzde 30 - 24 bandında kaldı" dedi.

"ENFLASYONUN TÜM AĞIRLIĞI ÇALIŞANLARIN SIRTINDA"

Bu yıl asgari ücrette bir iyileşme yapılmadığı için yıl sonunda en düşük oranın görüleceğini vurgulayan Gökce, "Maaşlar yaşam maliyetleri karşısında eriyecek. Yaşam maliyetleri artarken gelirler maliyetleri daha da karşılayamaz bir hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Gökce, devamla şu ifadeleri kullandı: "Enflasyon dar gelirlilerden, çalışanlardan, emekçilerden alınan ağır ve haksız bir yaşam vergisidir. Enflasyonun tüm ağırlığı ne yazık ki çalışanların sırtına vuruluyor, çalışanlar, emekliler, memurlar enflasyonun altında eziliyor."