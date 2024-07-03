Halk erken seçim talebine uzak değil

Haber Merkezi

İdeaPolitik Enstitü’nün araştırmasına göre toplumun yarısının “normalleşme” sürecine olumsuz yaklaştığı ortaya çıktı. Erken seçim isteyenlerin oranı, seçimin zamanında yapılmasını isteyenlerden 5 puan az çıkıyor. Enstitü’nün değerlendirmesine göre “Muhalefet partilerinin henüz ciddi bir erken seçim çağrısında bulunmamış olmalarına rağmen erken seçim talebinin muhalif kitlede yüksek oranlara ulaşması dikkat çekici.”

İdeaPolitik Enstitü, toplumun normalleşme/yumuşama ve erken seçim tartışmalarına nasıl baktığını araştıran çalışmasını yayımladı. 23-26 Haziran 2024 tarihlerinde 26 ilde bin 824 kişiyle yapılan çalışmaya göre halkın yüzde 50’lik bir kesimi normalleşme sürecine olumsuz bakarken bu süreci destekleyenlerin oranı yüzde 29,7’de kaldı. CHP seçmenlerinin yüzde 59,9’u ise bu girişimlere olumsuz bakıyor.

Olumsuz bakanların İYİ Parti’de oranı 53,6, DEM Parti’de yüzde 69,4, MHP seçmenlerinde yüzde 43,8 olarak çıktı. Bu süreci olumlu bulan tek seçmen grubunun AKP seçmeni olması dikkat çekti. Ankete katılanların yüzde 74,1’i normalleşme girişimleri başladığından beri Türkiye’de bir değişim ya da yumuşama görmediklerini söylüyor.