Halk et alamazken devlet AKP'linin hissedar olduğu şirketten et ithal ediyor

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan’da et ticareti yapan firmanın ortağı olduğu ortaya çıkmasının ardından tartışmalar devam ediyor. Tartışmalar sürerken Türkiye’ye Polonya’dan et ithal eden şirketin hissedarları arasında bir AKP'linin bulunduğu öğrenildi.

Halk TV'den Bahadır Özgür'ün yazısına göre ESK’nin son 4 yılda yaptığı et ithalatının yüzde 51’i Polonia Beef’ten yapıldı.

2019'DA KURULDU

Polonya ticaret sicil gazetesine göre şirket 19 Eylül 2019 yılında kuruldu. Aslında inşaattan lojistiği kadar pek çok alanda yatırımları olan bir sermaye grubunun portföyünde yer alıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı, Slwester Maciej Wozniecki. Yönetimde yer alan isimler ise şöyle: Wojciesch Kosciesza, Jaroslaw Tomasz Urbanski ve Zbigniew Banasiak.

AKP'Lİ HİSSEDAR

Polonia Beef’le ilişkili bir başka isim daha da dikkat çekici. Bu kişi Tunç Et’in sahibi ve aynı zamanda Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı olan Bülent Tunç’un oğlu Halil Efe Tunç. 2025 yılının başında AKP Gençlik Kolları MKYK’sine seçilen en genç isim.

Tunç, Türkiye’nin doğrudan ithalat yaptığı Polonia Beef’in bir iştiraki olan Polonia Beef Farm’ın hissedarları arasında bulunuyor.

Söz konusu şirketin doğrudan bir satışı görünmüyor. Daha çok yetiştiricilik üzerine çalışıyor. Lakin onun üst şirketi Türkiye’nin ithalatında yüzde 51 paya sahip.

AKP'NİN ÇÖZÜMÜ İTHAL ET

TÜİK tarafından açıklanan 2024 kırmızı et üretim istatistiğine göre, Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi 2023’te 2.384.047 ton iken, 2024 yılında %11,7’lik bir düşüşle 2.105.895 tona geriledi

Bu düşüşte sığır eti-%11,2, koyun eti-%10,5, keçi eti-%22,8 ve manda eti-%10,4 oranlarında azaldı.

Eurostat’a göre Türkiye, 2024’te Avrupa Birliği ülkelerinden 82.000 ton kırmızı et ithal etti ve bunun karşılığında 428 milyon Euro ödeme yaptı. Bu miktarın yarısından fazlası Polonya’dan geldi; yaklaşık 47.600 ton, yaklaşık 267 milyon Euro değerinde ithalat Polonya kaynaklı.

2025'in ilk altı ayında ise 2024’ün tamamındaki 733,8 milyon dolarlık ithalat seviyesi aşıldı.