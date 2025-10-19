Halk Et Market, Eskişehirlileri güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerle buluşturuyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin (EBB) yeni sosyal projesi Halk Et Market, vatandaşlara taze, güvenilir ve uygun fiyatlı et ürünleri sunuyor. Günlük kesim yapılan yerli üretim etlerin satışa sunulduğu markette, Sosyal Kart sahiplerine yüzde 10 indirim imkanı da sağlanıyor.

Halk Et Market'in açılışıyla birlikte, Eskişehir'de et ürünlerine ulaşım daha ekonomik hale geldi. Market yetkilileri ve çalışanları, etlerin günlük kesimle temin edildiğini ve yerli üretim olduğunu vurguladı.

​Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Halk Ekmek, Halk Süt ve Halk Et Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serap Güler, marketin vatandaşlara taze ve güvenilir eti sunduğunu belirterek, “Halk Et Market'imizdeki etlerimiz yerli üretimdir. Günlük kesilen taze etlerimiz Halk Et Market'imizde taze bir şekilde vatandaşlarımıza sunuluyor. Mağazamızın açıldığı ilk günden bu yana vatandaşlarımızın ilgisi devam ediyor. Bu yoğun ilgiden dolayı Halk Et Market'in diğer şubelerini açmayı planlıyoruz” dedi.

Güler, mağazaya gelen vatandaşların Halk Et ürünlerinin yanı sıra Halk Süt ve Halk Yumurta gibi ürünleri de satın alabildiğini ekledi.

Halk Et Market tezgahında yemeklik kıyma 490 TL, orta yağlı kıyma 585 TL, yemeklik kuşbaşı 590 TL, orta yağlı kuşbaşı 685 TL, kontrfile 950 TL, antrkot bin 100, bonfile ise bin 400 TL'den satışa sunuluyor. Halk Et Market, haftanın altı günü, sabah 09.00'dan akşam 18.00'a kadar açık kalıyor.

Halk Et Market'te Sosyal Kart sahibi vatandaşlar için özel bir imkan da sunuluyor. Sosyal Kart sahibi vatandaşlar, etiket fiyatlarının üzerinden yüzde 10 indirimden faydalanabiliyor.

Halk Et Market kasaplarından Ellez Sönmez, etlerin özenle işlendiğini ve vatandaşlara sunulduğunu aktararak, “Etler bize geldikten sonra özenle işleyip vatandaşlarımıza sunuyoruz. Burada hijyen kurallarına önem veriyoruz, vatandaşlarımızın içi rahat olsun” diye konuştu.

Atatürk Bulvarı'nda oturan bir vatandaş, evi uzak olmasına rağmen marketi beğendiğini ve güvenerek alışveriş yaptığını belirterek, “Fiyatlar da uygun. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sağlıklı olduğu için daha çok tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.