Halk, göç konusunda karar verecek: ‘Tel örgü kalsın mı’ diye soracaklar

Polonya’da halka 15 Ekim’deki referandumda, "Göçmenlerin gelmesini destekliyor musunuz" sorusu yöneltilecek. Ayrıca Belarus sınırındaki tel örgünün kaldırılmasını destekleyip desteklemedikleri de sorulacak. Muhalefet tepkili.

Dış Haberler

Polonya’nın iktidar partisi, seçmenlerden Avrupa Birliği’nin ‘Yeniden Yerleştirme Planı’ hakkında ulusal bir pozisyon belirlemesini istiyor. Polonyalılara "Ortadoğu ve Afrika’dan binlerce yasadışı göçmeni" kabul etmeyi destekleyip desteklemedikleri sorulacak. Başbakan Mateusz Morawiecki, referandumda sorulacak olan soruyu sosyal medya hesabında yayınladığı yeni bir videoyla duyurdu. Buna göre soru şu şekilde olacak: "Avrupa bürokrasisinin dayattığı zorunlu tehcir mekanizması kapsamında Ortadoğu ve Afrika’dan binlerce yasadışı göçmenin kabul edilmesini destekliyor musunuz?"

Ayrıca Polonya-Belarus sınırındaki tel örgünün kaldırılmasını destekleyip desteklemedikleri de halka sorulacak. Muhalefet partileri ise referandumu eleştiriyor. Morawiecki’nin partisinin 2015’te iktidara gelmesine yardımcı olmuş olan göç meselesinin şimdi referandumla bir kez daha genel seçim kampanyasına dönüştürüldüğü belirtiliyor.

GÖÇ PLANI ONAYLANDI

AB’nin uzun süredir devam eden siyasi krizlerinden ‘yasadışı göçmenlerin sorumluluğunu paylaşma’ planı haziran ayında AB içişleri bakanları tarafından onaylandı. Buna göre göçmenlerin çoğunun geldiği ülkelerin göçmenleri işleme alma ve teslim etme yükümlülüğü diğer üyelerin gerek mali gerekse mültecilere ev sahipliği yaparak destek sağlama zorunluluğu ile dengelendi. Avrupa’nın iltica sistemi sekiz yıl önce, çoğu Suriye’deki çatışmalardan kaçan bir milyondan fazla insanın sınırlarını geçmesi ve AB’nin en büyük siyasi krizlerinden birini ateşlemesi ile çöktü. Bu süreçte Yunanistan ve İtalya’daki kabul kapasiteleri aşıldı ve durum içinden çıkılmaz bir hal aldı. 27 AB ülkesi o zamandan beri izinsiz gelen insanlar için hangi ülkelerin sorumluluk alması gerektiğini ve diğer üyelerin bu insanlarla başa çıkmalarına yardım etmek zorunda olup olmadığı konusunu tartışıyor. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, AB’nin göç politikaları konusunda Türkiye gibi blok dışındaki ülkelere birliğin içindeki ülkelerden daha çok destek verildiğini ileri sürmüştü.

VARŞOVA’NIN SORUNLARI

Polonya hükümeti halihazırda yargı ve medyada yapılan anti-demokratik reformlar nedeniyle AB ile ihtilaf halinde. Brüksel en son Polonya’daki "Rus nüfuzunu" araştırmak için özel bir komite kurulması amacıyla yapılan yeni yasayla ilgili yasal işlem başlattı.

ÖZELLEŞTİRME DE OYLANACAK

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi’nin lideri ve Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski, referandumun ilk sorusunda, katılımcılara, devlete ait işletmelerin satışını destekleyip desteklemediklerinin sorulacağını açıklamıştı. Partinin başkan yardımcısı Beata Szydlo da, ikinci soruda, Polonyalılara emeklilik yaşının yükseltilmesini destekleyip desteklemediklerinin sorulacağını belirtmişti. Tüm referandum soruları, parlamentonun alt kanadı Sejm’e sunulacak. Düzenlemenin Sejm tarafından 16 ya da 17 Ağustos’ta görüşülmesi bekleniyor.