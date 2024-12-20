"Halk İçin Bütçe" talebine polis müdahalesi

2025 yılı bütçe görüşmelerinin sürdüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Çankaya Kapısı'nın önünde açıklama yapmak isteyen emek örgütü üyelerine polis müdahale etti.

Devrimci İşçi Sendikları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2025 bütçe görüşmelerini protesto etmek için TBMM Çankaya Kapısı önünde toplanmak istedi.

"Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye" çağrısıyla yapılmak istenen basın açıklaması polis tarafından engellendi.

Tüm Emekliler Sendikası üyelerinin de katıldığı eylemde Meclis'e yürümek isteyen emek örgütü üyelerine polis izin vermedi.

Müdahalenin ardından Tüm Emekliler Sendikası, basın açıklamasını Sakarya Caddesi'nde yaptı.