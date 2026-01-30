Halk için sanayi, barış için teknoloji

Ekonomi Servisi

TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından düzenlenen ve "Emperyalizmin Yeni Biçimleri ve Sanayileşme Stratejileri" temasıyla Ankara’da gerçekleştirilen TMMOB Sanayi Kongresi 2025’in sonuç bildirisi kamuoyuyla paylaşıldı.

19-20 Aralık tarihlerinde uzmanlar, bilim insanları ve mühendislerin katkılarıyla şekillenen kongrede, küresel kapitalizmin krizi, teknoloji tekellerinin hegemonya mücadelesi ve Türkiye’nin sanayileşme çıkmazları detaylı bir şekilde ele alınmıştı.

Bildiride, emperyalizmin 21. yüzyılda büründüğü yeni haller analiz edilirken, neoliberal küreselleşme döneminin kapandığı ve "yeni korumacılık" döneminin başladığı vurguladı. ABD’nin Trump yönetimiyle birlikte devreye soktuğu "Önce Amerika" stratejisinin, küresel ticaret ve tedarik zincirlerinde yarattığı kırılmalara dikkat çekildi. Bildiriye göre; dünya genelinde militarizmin ve silahlanma yarışının hız kazandığı, teknolojinin bir hegemonya aracı olarak kullanıldığı ve yapay zekâ gibi gelişmelerin emperyalist tahakkümü derinleştiren birer silah haline getirildiği belirtildi.

SANAYİSİZLEŞME KRİTİK EŞİK

Sonuç bildirisinde Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, "kritik bir eşik" olarak nitelendirildi. İktidarın uyguladığı politikaların ülkeyi sanayi stratejisinden yoksun, dış sermayeye bağımlı ve fason üretime dayalı bir yapıya hapsettiği ifade edildi. İmalat sanayiinin GSYH içindeki payının düştüğüne dikkat çekilen metinde, üretimin düşük ve orta teknolojiye sıkıştığı, yüksek teknolojili ürünlerde ise ithalat bağımlılığının yüzde 63 seviyelerinde olduğu kaydedildi.

Bildiride şu tespitlere yer verildi: "Türkiye’nin teknik altyapısını ve üretim yeteneğini aşındıran bir yıkım süreci yaşanmaktadır. Kaynaklar üretken yatırımlar yerine spekülatif alanlara ve Kamu-Özel İşbirliği projelerine aktarılmaktadır. Vergi istisna ve muafiyetleriyle sermayeye büyük kaynak transferi yapılırken, toplanması gereken vergilerin dörtte birinden vazgeçilmektedir."

Ayrıca mühendislerin çalışma koşullarına dair yapılan saha araştırmalarına da atıfta bulunulan bildiride, mühendisliğin değersizleştirildiği, düşük ücret, mobbing ve beyin göçünün mesleğin temel sorunları haline geldiği vurguladı.

ÇIKIŞ YOLU KAMUCU PLANLAMA

TMMOB, mevcut krizden çıkış ve tam bağımsızlık için köklü bir paradigma değişikliği önerdi. "Halk İçin Sanayi, Barış İçin Teknoloji, Yaşam İçin Üretim" ilkesinin benimsendiği bildiride, liberal politikalardan kopularak kamucu, demokratik ve planlı bir kalkınma modeline geçilmesi gerektiği belirtildi. Önerilen modelin temel ayakları şöyle sıralandı:

• Kamucu ekonomi: Özelleştirmelerin durdurulması, stratejik sektörlerde (enerji, iletişim, maden vb.) kamu mülkiyetinin ve girişimciliğinin yeniden tesis edilmesi.

• Bilimsel planlama: Beş yıllık kalkınma planlarının, sendikalar, meslek odaları ve üniversitelerin katılımıyla, halkın temel ihtiyaçlarını önceleyecek şekilde yeniden bağlayıcı hale getirilmesi.

• Açık bilim ve teknoloji: Üniversite-sanayi işbirliğinin tekellerin çıkarına değil, toplum yararına odaklanması; kamu kaynaklı araştırmaların sonuçlarının şeffaf olması.

• Yeşil dönüşüm: Ekolojik krizin yarattığı tahribata karşı, doğayı metalaştırmayan, enerji verimliliğini esas alan çevre dostu üretim süreçlerinin tasarlanması.

Bildirinin kapanış bölümünde, bu tarihsel dönüşümün ancak demokratik, laik ve emekten yana bir siyasi iktidar değişimiyle mümkün olacağı vurgulanarak; "TMMOB, aydınlanmanın, bilimin, emeğin ve bağımsızlığın yanında saf tutmaya devam edecektir" denildi.