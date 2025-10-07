Halk için sert muhalefet

CHP MYK, CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti Programı, kurultay davası ve TBMM’nin yeni yasama yılı, toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu. CHP, TBMM’nin 28’inci Dönem 4’üncü Yasama Yılı’na yönelik, “Sert muhalefet” kararı aldı.

Kamuoyuna, “Normalleşme” olarak yansıyan sürecin dönemin koşulları gereği doğru adım olduğunu savunan CHP’liler, “Erdoğan, ‘Normalleşme’ sürecinin CHP’nin oylarını artırdığını gördü, savaş ilan etti. Savaşmak isteyenle konuşmak olmaz. Partimizin kurumsal kimliğine yönelik saldırılara en net şekilde karşılık vereceğiz” dedi. CHP’nin 4-5 Ekim’de Bolu’da düzenlediği milletvekili kampının ardından ilk MYK gerçekleştirildi. Toplantıda, Ekim ayı içinde tamamlanması planlanan Parti Programı gündeme geldi.

CHP NASIL YÖNETECEK?

CHP’liler, Ekim ayı boyunca Parti Programı’nın tanıtımına ağırlık verileceğini kaydetti. CHP MYK’de, Ekim ayı boyunca tanıtımı yapılacak Parti Programı’nda gelinen aşamanın konuşulduğu öğrenildi. Bu metinle “CHP Türkiye’yi nasıl yönetecek?” sorusunun yanıt bulacağına inanılıyor.

CHP’de, Parti Programı’nın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı kampanya sürecinde kullanılacak Hükümet Programı ile ilgili çalışmalar da başladı. Hükümet Programı’nın, CHP’nin yeni Parti Programı’ndan besleneceği belirtilerek, “Hükümet Programı, toplumdaki umutsuz havayı dağıtacak” yorumu yapıldı.

Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP kurmayları, TBMM faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Meclis’in yeni yasama yılında sert muhalefet edilmesi hedefi çerçevesinde, “Artık mizah malzemesi haline gelen, ‘AKP-MHP oylarıyla reddedildi’ cümlesinin ülkeye verdiği zararın halka anlatılacağı” öğrenildi. CHP’nin Meclis Grubu’nun, eğitimden sağlığa adaletten kültür ve sanata kadar toplumsal yaşamın tümümü ilgilendiren alanlara yönelik kanun teklifleri hazırlayacağı bildirilerek, “Halka sırtını dönen Cumhur İttifakı’na karşı Meclis’te, halkın yararına olan düzenlemeler için ısrarcı olacağız” denildi.

TBMM’nin 28’inci Dönem 4’üncü Yasama Yılı’nın açılışına CHP’nin katılmamasına yönelik, “CHP Meclis’i önemsemiyor” eleştirilerinin haksızlık olduğunu belirten CHP’liler, şu ifadeleri kullandı: “Öğrencilere ücretsiz yemek, emeklilere seyyanen zam, asgari ücretin artırılması ve vergide adaletin sağlanması gibi halkın yararına olacak düzenlemeleri geri çeviren AKP mi Meclis’i önemsiyor? TBMM, 28’inci döneminin üç yasama yılında, AKP ve ittifak ortağı MHP’nin kanun teklifleri ile uluslararası anlaşmaların onaylanması için çalıştırıldı. Cumhur İttifakı’nın gündeminde halk yoktu. Meclis’i önemsediğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Yeni yasama yılında da halk için orada olmaya, AKP ve MHP’nin doğaya, hayvana, insana zarar veren kanun tekliflerine karşı çıkmaya devam edeceğiz.”

MEŞGUL EDİLMEYECEK

CHP MYK’de öte yandan, 24 Ekim’de görüşecek Kurultay Davası da konuşuldu. Davadan CHP lehine bir karar çıkmasının beklenmediğinin altını çizen CHP’liler, “En başından beri sonuç değil, süreç odaklı bir dava olduğunu söylemiştik. Ancak Ankara’daki mahkemenin hukuka aykırı bir karar vereceğini düşünmüyoruz” diye konuştu. Dava gündeminin Türkiye’nin gündemini meşgul etmesine izin verilmeyeceği belirtilerek, “AKP ve AKP medyası için kullanışlı olan davalar, bizim gündemimizde değil. Süreci yakından takip ediyoruz ama gündemimizde asla ilk sıraya taşımıyoruz” denildi.

CHP’liler, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 17 Ekim’de Ankara Sıhhiye Adliyesi’nde görülecek, “Cumhurbaşkanına hakaret” davasına katılacak. Duruşmayı, bazı milletvekillerinin yanı sıra CHP’nin hukukçu genel başkan yardımcıları da izleyecek.