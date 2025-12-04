Halk için somut vaatler

CHP, 28-29-30 Kasım’da gerçekleştirilen 39’uncu Olağan Kurultay’ın ardından yeni döneme hazırlıklarını hızlandırdı. 6 Aralık'ta gerçekleştirilen yeni dönemin ilk Parti Meclisi Toplantısı’nda A Takımı’nı belirleyecek CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kadrosu için de titiz bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim çalışmaları için kurulan ofisin yeni dönemde, “Halka temas eden politikalar üreteceği” bildirildi.

CHP’nin yeni A Takımı, 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek Parti Meclisi Toplantısı ile belirlenecek. Mevcutta 22 kişiden oluşan MYK’deki üye sayısı 14 ya da 15’e düşürülecek. CHP MYK’si yeni dönemde, “İdari MYK” hüviyetine büründürülecek. MYK’nin sorumluluk alanı örgütlenme, sandık güvenliği, belediyelerin koordinasyonu, Meclis grubuyla iletişim ve “Genel siyasi hattın örülmesi” olacak.

POLİTİKA KURULLARI

Özel, yeni MYK’sinin ardından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üyelerini de belirleyecek. CHP’deki gölge kabine uygulaması, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde kurumsallaştırılacak. Ofiste, ekonomi, adalet, eğitim ve dış politika gibi temel alanlarda politika kurulları oluşturulacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK’nin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde kurulların toplantılarına da başkanlık edecek.

EN TEMEL ALANLAR

Ofislerde çalışacak gölge bakanların kendi çalışma ekipleri olacak. Kurullarda, yalnızca parti içinden değil, parti dışından alanında uzman isimler de görevlendirilebilecek. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, “Parti Programı’nı hükümet programına çevirmek” için çalışmalar yürütecek. Türkiye’nin en temel alanlarına yönelik, “Tespit ve çözüm” politikaları üretecek ofisler, çalışmalarını kamuoyuna da anlatacak. CHP’liler göre ofis bünyesindeki ekipler, “Halka doğrudan temas eden ve CHP’nin iktidar iddiasını ortaya koyan politikalar” kaleme alacak.