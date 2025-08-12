Halk iptal ettirdi, devlet vazgeçmedi

Ebru ÇELİK

Antalya’nın Kaş ilçesi Patara Antik Kenti'nin de bulunduğu bölgedeki Yeşilköy Mahallesi Yalı mevkisinde bulunan 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi niteliğindeki Gerenlik Koyu'nu bir kez daha ihaleye açılıyor. Kaş Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Akoy, karara tepki göstererek ihalenin iptali için dava açmaya hazırlandıklarını söyledi.

Bir önceki ihalenin iptali üzerinden yaklaşık 5 ay geçmesine rağmen 77 bin 700 metrekare orman arazisinin, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'nce nisan ayında ikinci defa 'Gelemiş Konaklamasız Orman Parkı' adı altında ihale edileceği duyuruldu.

İhale dosyasına göre; lokanta, büfe, kahvehane, ibadethane, depo, yöresel ürünler satış üniteleri ile tuvalet ve otoparktan oluşan toplam 1190 metrekarelik yapılaşma da ihale dosyasında öngörüldü. Gelemiş Konaklamasız Orman Parkı işletme hakkının 77 bin 700 hektar alanın 20 yıllığına yıllık 2,5 milyon TL tahmini bedelle 22 Ağustos 2025 günü saat 11.00'de Antalya Orman Bölge Müdürlüğü misafirhanesi Fenike salonunda ihale edileceği belirtildi.

DAVA AÇACAĞIZ

Kaş Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Akoy, orman varlıklarının her yıl artarak kaybolduğunu belirterek “Önceki yıl yangınlarla kaybolan orman alanının dört katı, bu yılın sadece ilk altı ayında kaybedildi. Son 15 yılda yaklaşık 386 bin maden ruhsatı verilmiş. Sadece geçen yıl 15 bin ruhsat verilmiş. Ormanlarımız üzerinde çok büyük bir baskı var” dedi. “Şimdi bu kayıpları artıracak şekilde ‘Orman Parkı’ yönetmeliği çıkarılıyor” diyen Akoy, “Antalya’da 100’ün üzerinde alanın bu şekilde orman parkına dönüştürüleceği söyleniyor. Bin metreye kadar Sarıçam ve Karaçam, bin metreden sonra ise Akdeniz’in çok değerli ağaç türlerinden Sedir ve Ardıç hakim. Bunlar kozalaklı ve çok yanıcı ağaçlardır. Son dönemde yaşanan orman yangınlarından sonra insan faaliyetlerini ormanlarda mümkün olduğunca azaltmamız gerekirken, tam tersi yönde bir yönetmelik hazırlanıyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin tüm Ege-Akdeniz koyları, doğal sit alanı olsa dahi, bu yöntemle işletmelere devredilebileceğini aktaran Akoy, şöyle devam etti:

“Karadeniz’in yaylaları, milli parklar ve koruma altındaki diğer alanlar da bu kapsama alınarak ticari işletmelere dönüştürülebilir. Kamunun içinden kamu yararını çıkardığınızda, burayı bir ticarethaneye çevirmiş olursunuz. Bu yönetmeliğin iptali gereklidir. Hem ihalenin hem de yönetmeliğin iptali için dava açacağız. Gerenlik Koyu’nu vermeyeceğiz.”

∗∗∗

HALKIN ÜÇ ZAFERİ VAR

Daha öncesinde de koy ihaleye açılmış, yaşam savunucuları ve bölge halkının tepkisi üzerine ihaleler iptal edilmişti. İlk olarak Antalya Bezirgan’da konaklamasız Orman Park ihalesi yapılmak istenmiş, dava açılmış ve iptal ettirilmişti. İkinci olarak Pınarbaşı’nda çam ormanlarının içine konaklamalı bir Orman Park ihalesi planlanmıştı, o da “evrak eksikliği” gerekçesiyle iptal ettirilmişti. Üçüncü zafer ise geçtiğimiz nisan ayında Gerenlik Koyu'nun ihalesi halkın tepkisinin ardından 'evrak eksikliği' gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Kazanılan zaferlere karşın aynı bölgenin ikinci kez ihaleye açılması tepkiye neden oldu.