Halk irade gasbına karşı bir arada

31 Mart Yerel Seçimleri’nde yüzde 49 oyla Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından dün Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen binlerce yurttaş rejimin baskıcı politikalarına karşı seslerini yükseltti. Çeşitli müdahalelere rağmen alanı dolduran yurttaşlar, "AKP halka hesap verecek”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Hükümet istifa” sloganları atarak ‘Atanmış değil seçilmiş başkan’, ‘Ahmet Özer yalnız değildir’ dövizleri taşıdı. Protestoya DEM Parti, Emek Partisi, TİP, SOL Parti, ESP üyeleri de destek verdi.

Çağrının ardından kız çocuğuyla alana gelen ve mitinge katılan bir kadın yurttaş, iktidarın sadece sarayından halkı izlediğini söyledi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen kadın yurttaş “Ben de bir Kürt kızıyım. Benim ailem Türkçe bilmiyor. Bu ayıp mı? Böyle mi koruyor vatandaşını? İnsanları ayrıştırarak mı vatan yöneteceksiniz? Kürt Türk demeden insan ayırmadan bizim yanımızda olmanız gerekiyor ama yoksunuz. Başkan’ın görevden alınması doğru değil, gerekçesi ise kabul edilemezdir” dedi. Alandaki bir yurttaş da “Bizim oy verdiğimiz ve seçtiğimiz başkanın görevden alınmasını asla kabul etmiyoruz. Her iki kişiden birinin oyunu almış başkan için bu süreci kabul etmiyoruz” diye tepkisini dile getirdi.

‘HUKUKİ DEĞİL, TAMAMEN SİYASİ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ise AKP iktidarının kayyumlarla halkın iradesini gasbettiğini kaydetti. Şahbaz, BirGün’e şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkede hocalık yapmış Ahmet Özer bir operasyonla gözaltına alındı. Bunun hukuki değil siyasi bir operasyon olduğunu biliyoruz. Tutuklandıktan sonra yerine kayyım atanmıştır. Bu halk iradesi gasbıdır. Esenyurt’ta 2 kişiden birinin oyunu alan bir başkanken kayyumla Esenyurt yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu çirkin kumpaslara izin vermeyeceğiz. Halkın üzerine salınan bu maşalarla çekilsin gitsin. Bir an önce erken seçim yapılmalıdır ve halkın iradesi sandığa yansımalıdır.”