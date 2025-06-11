Halk iradesi için buradayız

Ebru ÇELİK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik sürdürülen siyasi kuşatma, şimdi de mahalle muhtarlarını hedef aldı. İktidar medyası Yeni Şafak gazetesinin 7 Haziran’da yayımladığı asılsız haberlerin ardından, İstanbul’un dört bir yanından yaklaşık 20 muhtar, dün Çağlayan Adliyesi’ne gelerek “rüşvet” yaftasıyla karalanmaya çalışılan meslek onurlarını savunmak için suç duyurusunda bulundu.

İBB’yi sözde “rüşvet dağıtmakla” suçlayan Yeni Şafak, Akşam ve Yeni Akit gazetelerine karşı açılan suç duyurusu, sadece bir hukuki adım değil, aynı zamanda halk iradesine yönelik saldırıya da yanıt oldu.

Muhtarların açıklamasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında yapılan yardımların “demirbaş desteği” olduğu, kişisel veya siyasi çıkarla ilişkilendirilemeyeceği ifade edildi. Açıklamada, “Mahallelerinizde halkımıza şeffaf, tarafsız hizmet ediyoruz. Hiçbir siyasi kurum ya da kişiyle bağlılığımız olmadan, yalnızca kamu yararını gözeten kamu temsilcileriyiz" dendi. Açıklamada, "İddia edilenin aksine, İBB tarafından sağlanan destekler muhtarlık binalarının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak, yılda bir defaya mahsus yapılan kurumsal demirbaş ve malzeme yardımlarıdır. Bahsi geçen beyaz eşyalar, muhtarlıklara demirbaş olarak verilmiş, kişisel menfaat ya da seçim sürecine yönelik bir uygulama asla söz konusu değildir" denildi. BirGün’e konuşan muhtarlar, yaşadıkları süreci anlattı:

• ÜMRANİYE FİNANSKENT MAHALLE MUHTARI ERDAL YİĞİT: “Belediyelerin bize verdiği eşyalar demirbaş olarak kayıt altındadır. Bunu bildikleri halde neden böyle bir haber yaptılar, anlamıyoruz. Amaçları çok açık: İBB’yi yıpratmak. ”

• BAKIRKÖY KARTALTEPE MAHALLE MUHTARI DİDEM KORYÜREK ARMUTLU: “Çirkin bir saldırı altındayız. Destek kartları üzerinden suçlama yapılıyor ama bu kartlar imzalı, kimlik numaralı, kayıtlıdır. Yılda bir kez yapılan yardımlar bile suç gibi gösteriliyor. Bu haber hem muhtarları hem de İBB’yi itibarsızlaştırmayı amaçlıyor.”

• KADIKÖY KOŞUYOLU MAHALLE MUHTARI EYLEM BİLİR: “Haberdeki suçlamaların dayanağı yok. 2019’da İBB’ye ‘hiçbir yardım istemiyorum’ dilekçesi verip sonra AKP’den aday adayı olan eski bir muhtarın beyanlarına dayanıyorlar. Oysa bu yardımlar kamu kurumları arası destektir. 2015’te yapılan yasal değişikliklerle muhtarların gelir kaynakları kesildi.”

• ÜSKÜDAR KANDİLLİ MAHALLE MUHTARI VİLDAN ÖZGÖRÜ: “Her yıl sadece bir demirbaş talep etme hakkımız var. Bu yıl yazıcı istedim çünkü kendi yazıcımı kullanıyordum. Sosyal hizmet birimiyle birlikte adres tespiti yapılıyor, yardım gerekiyorsa bağlanıyor.”