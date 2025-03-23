Halk iradesi, “İmamoğlu” dedi: 15 milyona yakın oy

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı süreçlerinin gölgesinde yapılan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimi için sabah saat 8.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı. CHP Genel Merkezi’nin tüm katları bayraklar ile süslenirken bahçeye personel için sandık kuruldu. CHP'de, “Demokrasi şöleni” olarak adlandırılan ön seçime ailesiyle genel merkeze gelen personelin çocukları için de “Mektup ve resim sandığı” yerleştirildi.

CHP Genel Merkezi’nin bahçesindeki otobüsten gün boyunca şarkı ve türküler çaldı. Oy vermek için gelen yurttaşlara, Ekrem İmamoğlu’nun Saraçhane konuşması dinletildi. CHP yöneticilerinin, “Genel Seçim havasında bir ortam yaratıldı” ifadesiyle değerlendirdiği CHP Genel Merkezi’ndeki ön seçim maratonu, gün boyunca sürdü.

CHP’nin idari MYK’sı ve bazı genel başkan yardımcılarından oluşan yöneticileri de Genel Merkez’i boş bırakmadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren genel merkezde olan CHP’nin A Takımı, oy verme süreçlerini de yakından takip etti.

SANDIKLARA BÜYÜK İLGİ

Kalabalığın giderek yoğunlaştığı CHP Genel Merkezi’ndeki dayanışma sandığı, oy verme işleminin başlamasının üzerinden yalnızca dört saat geçmesine karşın yarı yarıya doldu. Oy vermek için CHP Genel Merkezi’ne gelen yurttaşlar, “Korku duvarı yıkıldı” görüşünü dile getirdi. Sandıkların yanına, üye olmak için üye formları da konuldu. Dayanışma sandığına oy atan çok sayıda yurttaş, CHP'ye üye olmak için de form doldurdu.

İmamoğlu’nun, “Terör” suçlamasından aklandığı haberinin CHP Genel Merkezi’ne ulaşması ise coşkuyu daha da artırdı. BirGün’e konuşan yurttaşlar, şunları söyledi:

“Bir adım bile geri atmadık. Artık korkmuyoruz. Bu ülkenin gerçek sahipleri bizleriz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Buraya iki araba geldik. Ömrü boyunca CHP’ye oy vermemiş komşularımız ile birlikte geldik. İmamoğlu’na yaşatılanlar yalnızca İstanbul'u ilgilendirmiyor, Cumhuriyeti ilgilendiriyor. Başkentten, Cumhuriyetimize sahip çıktık, çıkmaya da devam ediyoruz. “

“TOPLUMA SÖYLEYECEK SÖZLERİ YOK”

CHP Genel Merkezi’ne oy kullanmak için gelenler arasında 85 yaş üzerindeki yurttaşların da olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ise şunları söyledi:

“Toplumun adalet duygusunu görüyorsunuz. Bize oy vermemiş insanlar da burada. Az önce 88 yaşındaki bir vatandaşımız geldi, oyunu kullandı. Burayı bir düğün yerine, genel seçim havasına soktular. Bunu önleyemezler. Çürümüş, yozlaşmış bir iktidarın artık topluma söyleyecek sözü yok. Sokakta olmaya devam edeceğiz. Ne kadar hukuksuzluk devam ederse o kadar yüksek reaksiyon gösteririz. Saraçhane artık direniş meydanıdır. Yeni bir anlam kazanmıştır. Gezi’de 1977’deki 1 Mayıs'ta Taksim neyse, Saraçhane odur.”

YOĞUN İLGİ

CHP yönetimi, yoğun katılım nedeniyle Türkiye genelinde saat 17.00’de tamamlanacağını belirttiği oy kullanma süresini saat 19.00’a uzattı. Saraçhane için ise istisna sağlanarak oy vermek için son saat 20.30 olarak belirlendi.

İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜN BAŞLANGICI

Türkiye genelinde milyonlarca yurttaşın oyuyla tamamlanan ön seçimin ardından Ekrem İmamoğlu, resmen CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ön seçimin sonuçlarına yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, şunları kaydetti:

“Halkımız, bugün sandıkta iktidara güçlü bir mesaj verdi. Yargıyı da alet etseler, baskıyı da artırsalar biriz, birlikteyiz ve çoğunluğuz. İmamoğlu, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı adayıdır. Yalnızca CHP üyeleri değil, tüm Türkiye İmamoğlu’nu ve demokrasiyi sahiplenmiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar yolumuzdan dönmeyeceğiz. Bu ön seçim, CHP’nin iktidar yürüyüşünün başlangıcıdır.”