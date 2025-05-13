Halk, işgalci çitleri yıktı

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi sakinleri, valiliğe bağlı Muğla Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından işletilen Akyaka Orman Kampı’ndaki kafeteryanın yanındaki kıyı alanının özel bir işletme tarafından brandalarla kapatılmasını protesto etti.

Gökova Akyaka’yı Sevenler Derneği, Akyaka Kültür Sanat Derneği, Gökova Ekolojik Yaşam Derneği ve Slow Food Gökova Birliği’nin çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, yapılan forumun ardından kamp içerisinden yürüyerek işletmenin önüne geldi. Gruptakiler, jandarma ekiplerini arayarak işletmenin Kıyı ve İmar Kanunu’nu ihlal ettiğini, bölgeye gelerek işgali sonlandırmasını talep etti.

Avukat Arzu Alper, ‘‘İmar Kanunu’na göre inşaat ruhsatı almaları gerekiyor. İnşaat ruhsatı almaları da yasal olarak mümkün değil. Çünkü kıyının ilk 50 metresi içinde olan şeyler bunlar. ‘Biz yaptık oldu’ denmesini kabul etmiyoruz’’ dedi. Ardından yurttaşlar demir çitlere bağlı brandaları yırtarak kıyıya ulaştı.