Halk işgale karşı tek ses

Kamuoyunda ‘Süper izin’ olarak anılan zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını içeren kanun teklifini reddeden köylüler ve çevre savunucuları "Toprağımızdan Vazgeçmiyoruz" mitinginde Muğla Menteşe’de bir araya geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından bir araya gelen binlerce yurttaş Akbelen ve İkizköy’deki doğa mücadelesine destek verdi. Yasanın uygulanması durumunda Muğla'da 48 köy tamamen boşaltılacak, 33 bin 400 insan toprağından koparılacak.

Mitinge ilk mesaj Silivri Cezaevi'nden, Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Mesajda, "Muğla'da, ülkenin dört bir yanında ormanlara, zeytinliklere, derelerimize ve su kaynaklarımıza sahip çıkanlar vatan müdaafasındadır" denildi.

BİR AVUÇ RANTÇIYA KARŞI MİLYONLARIZ

Komite adına yapılan açıklamada, "Bu meydanda Ege'nin dağlarından Karadeniz'in ormanlarına Türkiye'nin dört bir yanında direnen herkes burada. Önümüze konulan yasa, bir işgal yasasıdır. Yasa adı verilen bu ferman hepimizi köksüzleştirme çabasıdır. Asla teslim olmayacağız" ifadeleri kullanıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bizler bir avuç rantçıya karşı milyonlarız, hep beraber direneceğiz. Bugün yapılanlar Anadolu işgal altındayken yapılmadı. Bizim atalarımız zeytin dikerdi, bu hainler zeytin söken olarak tarihe geçecek" dedi.

SOL Parti MYK Üyesi İlknur Başer, "Dünyada devletten en çok ihale alan 10 şirketten 5'i Türkiye'de. Topraklarımızı, doğamızı katlederek servet transferlerini bir avuç sömürücüye yapıyorlar. Tek adam rejimi bu ülkenin başından gitmeden ne doğaya, ne bize ne de doğadaki canlılar nefes almayacak. Yüzyıl önce bu topraklardan emperyalistleri kovanlar, bugün emperyalistlerle işbirliği yapanları bu topraklardan kovacak" dedi.

TMMOB MYK Üyesi Arif Balkanay da "Bu topraklarda memleketini, suyunu, doğasını savunanların mücadelesi var. Bu yağmaya karşı hep birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap ise "Bu yalnızca bir doğa meselesi değil. Ölüme karşı yaşamı savunma, emperyalist işgale karşı memleketi savunma meselesidir" diye konuştu.