Halk istemedi, bakanlık onayladı

Bakanlık, Anamur’da ‘ÇED sürecini işletin, halka sorun’ dediği maden projesine yurttaşların karşı çıkmasına rağmen onay verdi. 73 futbol sahası büyüklüğündeki orman yok olacak, evlerin dibinde dinamitler patlayacak.

Gökay BAŞCAN

Mersin Anamur’un Emirşah, Ovabaşı mahallelerinde yurttaşların şirketin toplantısına dahi izin vermediği maden projesine onay verildi. Ormanlık alanı yok edecek şirket evlerin 248 metre dibinde dinamitler patlatacak.

Önemli tarım ve turizm bölgesi olan Anamur’da maden projelerinin ardı arkası kesilmiyor. Güngörler Hafriyat Madencilik ve İnşaat adlı şirket, 2021’de çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı almak üzere proje tanıtım dosyası hazırlayarak başvuru yaptı. Yapılan incelemelerin ardından 2022’de projenin büyüklüğüne dikkat çekilerek ÇED dosyasını hazırlaması gerektiği belirtilerek ÇED gereklidir kararı verildi. Şirket bunun üzerine ÇED dosyası hazırlayarak tamamı ormanlık alanda ve yerleşim yerlerinin dibinde 52,51 hektar yani 73 futbol sahası büyüklüğünde dolanit ocağı açmak için başvuru yaptı.

Proje kapsamında işletilen ÇED sürecinin en önemli noktalarından biri de halkın görüşlerine başvurulması.

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre proje kapsamında 14 milyon 210 bin TL harcayacak olan şirket yılda 1 milyon 400 bin donat tüvenan dolomit üretimi yapacak. Proje alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre orman içerisinde kalan proje alanının çevresinde aynı zamanda sera alanları ve yerleşim yerleri alıyor. Seraya 220 metre, yerleşim yerine ise 515 metre mesafede bulunan proje kapsamında ayda 8, yılda 96 patlatma yapılacak. Patlatmalar esnasında ise yine yılda 222 bin 600 kilogram anfo, 5 bin 88 kilogram dinamit kullanılacak. Öte yandan 13 yıl boyunca faaliyet gösterecek proje kapsamında yılda 80 bin ton pasa meydana çıkacak.

HAYVANLARIN YAŞAM ALANLARI

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ‘nün yazısına istinaden hazırlanan Madencilik Faaliyetleri Değerlendirme Raporu’nda, bölgedeki flora ve faunanın zenginliğine dikkat çekildi. Bölgede, 4 amfibi türü, 13 sürüngen türü, 96 kuş türü ve 15 memeli türü olmak üzere toplam 128 omurgalı hayvan türü tespit edildiği raporda, “Gelişmenin kaçınılmaz taraflarından biri olan yapılaşma ile her geçen gün yoğun bir şekilde doğal habitatların da kaybedildiği görülmektedir” ifadeleri yer aldı.

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YURTTAŞLAR ŞİRKETİ KOVDU

Bölge halkının, yerleşim yerlerini, tarım ve orman alanlarını tehdit eden projeye karşı çıkmasına rağmen proje onaylandı. Temmuz 2022’de Emirşah Mahallesi’nde yapılmak istenen halkın bilgilendirme toplantısına bölge halkının tepkisi damga vurdu. Bölge halkı projeyi istemediğini belirterek toplantıyı yaptırmadı. ÇED dosyasında “Toplantı mahalinde gerekli hazırlıklar yapılmış olup yöre halkının bilgi almak istememesi nedeniyle bilgilendirme, görüş ve önerileri alınamamıştır” ifadeleri yer aldı. Bakanlık bölge halkına rağmen projeye ilişkin ÇED olumlu kararı verdi.