Halk karanlıkta, sermaye parlıyor

Elektrik dağıtım işinin 2013 yılında tamamıyla özel sektöre devredilmesi, fahiş zamları da beraberinde getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verileri ise yurttaşı fahiş faturalar ile karşı karşıya bırakan özelleştirmenin, elektrik dağıtım şirketlerine sağladığı fahiş kazancı ortaya koydu.

Elektrik dağıtımında özelleştirmenin kamuya yükünü ortaya koyan verilere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kasasından genel aydınlatma ödemeleri için Ocak-Kasım 2025 döneminde 23 milyar TL’ye yakın ödeme yapıldı.

REKOR ÖDEME

Elektrikte özelleştirmelerin ardından yurttaşlar yüksek faturalar ile karşı karşıya kalırken kamu bütçesi de altüst oldu. Kamudan milyarlarca liralık enerji ihaleleri alan elektrik dağıtım şirketlerine, sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan da fahiş ödemeler yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2025 yılına yönelik mali raporları, elektrik dağıtım şirketlerine yapılan ödemelerin büyüklüğünü gözler önüne serdi. 2023 yılında 23,6 milyar TL, 2024 yılında 32,5 milyar TL olan elektrik dağıtım şirketlerine kamu bütçesinden yapılan ödemenin, 2025 yılının 11 ayında ise 23 milyar TL’ye dayandığı öğrenildi.

Ocak-Kasım 2025 döneminde, sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında elektrik dağıtım şirketlerine bütçeden 22 milyar 699 milyon 756 bin TL aktarıldığı belirtildi.

DEVASA ARTIŞ

Ocak-Kasım 2025 döneminde bütçeden 22,6 milyar TL alan elektrik dağıtım şirketlerine sokakların aydınlatılması karşılığında, “Genel Aydınlatma Ödemesi” adı altında yapılan kaynak transferi, 2021-2025 döneminde şöyle: