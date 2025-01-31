Halk Kart destekleri yatırıldı

Hayat pahalılığı her geçen gün artmaya devam ederken, Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin aile bütçelerine katkı sunmaya ve dar gelirli yurttaşa nefes aldırmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı Halk Kart’ın ocak ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Anlaşmalı yerel market ve bakkallarda temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen Halk Kart uygulamasından, Ocak ayında toplam 7 bin 796 kişi faydalandı. Mersin Büyükşehir’in sosyal belediyecilik uygulamalarından birisi olan Halk Kart’ın Ocak ayı tutarları kapsamında; 4 bin 649 kişinin hesabına 750’şer liradan 3 milyon 486 bin 750 lira, 3 bin 147 kişinin hesabına da 1.250’şer liradan 3 milyon 933 bin 750 lira yatırıldı. Bu kapsamda Ocak ayında 7 bin 796 Halk Kartlının hesabına, toplam 7 milyon 420 bin 500 lira yatırıldı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DESTEK YAPILDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi; zorlu ekonomik koşullarda vatandaşlara her alanda sunduğu desteklerin yanı sıra, üniversite öğrencilerine de yaptığı öğrenim yardımları ile eğitim ve öğretim hayatlarına katkı sunmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, ailesi Mersin’de ikamet eden ve bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrencilerin ilk yıl yararlandığı öğrenim yardımı kapsamında; 2 yıllık bölümlerde okuyan 3 bin 629 öğrenciye, 4 yıllık bölümlerde okuyan 5 bin 940 öğrenciye, 5 yıllık bölümlerde okuyan 283 öğrenciye ve 6 yıllık bölümlerde okuyan 430 öğrenciye olmak üzere, toplamda 10 bin 282 üniversite öğrencisinin hesabına 15 milyon 866 bin 600 lira yatırıldı.