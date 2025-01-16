Halk katılım toplantısında halk yer almadı!

İlayda SORKU

AKP iktidarı döneminde aldığı dev kamu ihaleleriyle servetini katlayan Limak Holding, bu kez de gözünü Balıkesir’in Balya ilçesine dikti. Limak bünyesindeki Altınordu Madencilik’in altın madeni için başlatılan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında halkın katılım toplantısı yapıldı. Saat 11’de başlayan toplantıya katılmak isteyen yaşam savunucuları, jandarmanın engeliyle karşılaştı.

Alana gitmek üzere yola çıkan Burhaniye Çevre Platformu, Ayvalık Tabiat Platformu, Balıkesir Çevre Platformu, TMMOB Balıkesir Şube Başkanı ve Başkan Yardımcısı, EGEÇEP, Ekoloji Birliği Bileşenleri, Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma Ve Dayanışma Derneği, Balya Çevre Platformu ve yurttaşlar yolda jandarma tarafından 7 kez durduruldu.

10 kilometre uzaklıklarla sürekli durdurulduklarını aktaran Ayvalık Tabiat Platformu Yürütmesi’nden Cemil Tosunoğlu, “Karlık’a 4 kilometre kalaya kadar sürekli ‘Kemerinizi takın’ gibi bahanelerle durdurularak geciktirildik. Ardından Ayvalık Valiliği’nden emir geldiğini belirterek, ‘Yalnızca Balyalılar alana girebilir’ dendi” ifadelerini kullandı.

GECİKTİRİLDİK

Ardından doğa savunucularının tutanak tutmak istemesi üzerine alana alındıklarını belirten Tosunoğlu, “Tutanak tutacağımız zaman, ‘Valilikten izin geldi, komutan izin verdi’ dendi ve bizi de içeri almaya başladılar. Ancak bu esnada 1 saate yakın geciktirildik, kendi aralarında toplantıyı gerçekleştirdiler” diye konuştu.

Balya dönüş sapağından itibaren yollarının kesildiğini ifade eden Burhaniye Çevre Platformu’ndan Hatice Engin ise, “Önce Balyalı olmadığımız için geçemeyeceğimizi söylediler. Sonra sivil ekipler geldi ve alana girmememize yönelik ciddi bir direnç gösterdiler. Valilikle de Kaymakamlık ile de görüşüldü fakat her seferinde farklı bir yanıt verildi bize” dedi.

Sonunda toplantının olduğu yere vardıklarını ancak bu kez de toplantıya alınmadıklarını aktaran Engin, “Balyalı olmadığımız için sokmuyorlar bizi içeriye. Valilik emri diyorlar ve biz de belgelerini göstermeleri için özellikle ısrar ettik. ‘Gösteremeyiz, bize gelen emir böyle’ dediler. Kısacası halkın katılım toplantısına halkın katılmasını engellediler” diye belirtti.

Ayvalık Tabiat Platformu’ndan Nil Gürler de, içeri alınmadıklarına dair tutulan tutanaklar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuracaklarını aktardı. Köylülerin ikiye bölünmüş durumda olduğunu belirten Gürler, “Muhtar organize etmiş, köylülerin birçoğu da topraklarını satmış. Bir kısım köylü de buna direniyor. Dolayısıyla köy ikiye bölünmüş durumda şu anda” ifadelerini kullandı.

PROJE SİYANÜRLÜ

2019 yılında başlayan maden arama çalışmaları ile bölgede 500 tane sondaj kuyusu açılmış ve ardından projenin ÇED çalışmalarına başlanmış. Proje için gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025 yılının son çeyreğinden itibaren sahanın hazırlanması ve altyapı çalışmalarına başlanması planlanıyor. Toplam 1724 hektar büyüklüğünde ruhsat alanına sahip proje ile açık ocak ve yeraltı ocağı madenciliği yapılacak. ÇED alanı 276 hektar olan projenin başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre, ocaklardan çıkarılan cevherdeki altın siyanürlü tank liçi yöntemiyle ayrıştırılacak. ÇED alanına en yakın yerleşim yeri ise yalnızca 120 metre uzaklıkta.

Öte yandan projenin başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre maden alanının önemli bir kısmı ormanlık alandan, diğer kısımları ise çayır ve tarım habitatlarından oluşuyor. Yapılan saha çalışmaları ile 66 farklı familyaya ait toplam 395 adet flora türü olduğu belirtilen bölgede, endemik türler de bulunuyor.

Ayrıca proje kapsamında bölgede milyonlarca kilo dinamit ve anfo patlatılacak. Madencilik faaliyetleri ile, açık ocakta bir yıl içerisinde toplam 2 milyon 250 bin kilogram anfo ve 100 bin kilogram dinamit; yeraltı ocağında ise 1 milyon 339 bin 200 kilogram anfo ve 172 bin 800 kilogram dinamit kullanılarak patlatma yapılması planlanıyor.