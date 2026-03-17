Halk, Kaypakkaya'nın köyünü Çelikler’e teslim etmeyecek

Çelikler Holding’in, 68’ kuşağının devrimci önderlerinden İbrahim Kaypakkaya’nın doğduğu köy olan Çorum’un Karakaya köyünde planladığı taşocağına karşı açılan davada duruşma görüldü. Projeye Valilik tarafından verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararının iptali talebiyle dava açan yaşam savunucuları duruşması öncesinde basın açıklaması yaptı.

Çorum İdare Mahkemesi’nde görülen duruşma öncesinde gerçekleştirilen açıklamaya CHP, DEM Parti, SOL Parti, EMEP, Eğitim-Sen, SES, DİSK/Emekli-Sen, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Munzur Çevre Derneği, Hitit Dernekler Federasyonu, Malatya Çevre Platformu ve Munzur Koruma Kurulu destek verdi.

Karakaya köylüleri adına basın açıklamasını okuyan Çorum Sungurlu Karakaya Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Servet Demirkaya, bilirkişi raporundaki eksiklikleri dile getirdi. Demirkaya, projeye ilişkin hazırlanan raporda yer alan su kaynaklarına ilişkin değerlendirmelerin, hayvancılık verilerinin ve ocağın köy merkezine uzaklığına yönelik bilgilerin gerçekleri yansıtmadığını belirtti. Öte yandan açıklamada bölgede Yorgun Baba inanç yeri, bir Tümülüs ve Vahid Efendi Türbesi gibi önemli kültürel alanların bulunduğu vurgulanırken raporda bunların da dikkate alınmadığı kaydedildi. Demirkaya açıklamasını ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle sonlandırdı.

KARAKAYA KAZANACAK

Ardından konuşan SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer, “Bir köy tarihten silinmek isteniyor. Mahkemenin önünde iki seçenek var. Verdiği bir kararla bir köyü, tarihi, yaşamı, emeği ortadan kaldırabilir. Ancak şirketlerden değil köylüden, emekten, halktan yana bir karar verirse yaşam kazanacak, doğa kazanacak, tarım kazanacak, Karakaya kazanacak ve Çorum kazanacak” dedi.

Memleketin dört yanının talan edildiğine vurgu yapan Başer, “Neden susuz kalıyoruz? Neden hepimiz televizyonlarda baraj doluluk oranlarını izler hale getirildik? Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızın hunharca emperyalist tekellere peşkeş çekilmesi yüzünden. Halkı değil şirketleri düşünen bu iktidar başımıza yakında taş yağdıracak. Buna izin vermeyeceğiz, seyretmeyeceğiz. Karakaya sadece bir köy değil. Karakaya emektir, tarımdır, yaşamdır. İsimlerini tarih sahnesinden silmek istedikleri yiğit devrimci İbrahim Kaypakkaya'nın doğduğu topraklardır. O ismi silemeyecekler, sildirmeyeceğiz. Çünkü Kaypakaya da halkı için, halk için dövüşmüştür. Hepimiz topraklarımız için, Karakaya'yı korumak için ve havamız, toprağımız, suyumuz için direnmeye devam edeceğiz. Halkın adaleti Karakaya'yı şirkete teslim etmeyecek” diye konuştu.

EKOLOJİK DEĞİL SİYASİ

Duruşmanın ardından açıklama yapan dava avukatı Deniz Özgün Kaplan ise şunları kaydetti: “Başlattığımız hukuki süreç içerisinde çok fazla hukuksuzlukla karşılaştık. Mahkeme heyeti tarafından bir keşif yapıldı. Keşif sonucu ortaya çıktı bilirkişi raporu. Bilirkişi raporu demeye bin şahit. Rapor, ortalama, yuvarlanarak yazılmış bir rapordu. Bugün biz bu durumu açıkladık, mahkemeye izah ettik. Çok da iyi anladıklarını düşünüyorum. Burada yaşayan sizlere hiçbir şey sormadan, sizleri bu sürece katmadan böyle bir şeye girişilmesi, ekolojik bir tahribat değil tamamen siyasi, bilerek, istenerek, sistematik olarak yapılan bir şey. Halkın ovasındaki iradesinin bizlerin mahkeme salonlarında söylediği sözlerden çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum”

NE OLMUŞTU?

Samsun-Ankara hızlı tren hattı projesi kapsamında ihaleyi kazanan Çelikler Holding, hattın altyapısında kullanılmak üzere Çorum’un Karakaya, Küçükkeşlik ve Narlık köylerinin arasında taşocağı kurmak için harekete geçmişti. Şirketin 350 dönümlük alanda ruhsat aldığı, ancak ÇED sürecinden kaçmak için 180 dönümlük alan üzerinden başvuru yaptığı kamuoyuna yansımıştı.

Bölge halkı, söz konusu başvurunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerine Çorum Valiliği tarafından incelenmesinin hukuksuz olduğunu belirterek direnişe başlamıştı. Çorum Valiliği’nin yetkisini aşarak projeye ÇED olumlu kararı vermesiyle köylüler, kararı yargıya taşımıştı. Çorum İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma ve işlemin iptali istemiyle açılan davada mahkeme bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vermiş, yurttaşlar, 7 kişilik bilirkişi heyeti için 120 bin TL ücret ödemek zorunda bırakılmıştı.